威力彩即將在23日開獎，頭獎已上看25億，扣除20%的稅金，實際可領取的獎金為20億，根據《三立新聞》報導，有幾個方法能幫助中獎者節稅超過上億元。

1.合資購買如何分錢？

目前威力彩頭獎已上看25億元，因此許多上班族會號召公司同事或好友們一起集資購買，藉此提高中獎機率。集資購買必須提出集資憑證，通常是「白紙黑字」註明哪些人集資、集資金額、出資比例。依據財稅單位先前便民的認定方式，在通訊軟體上面留下的集資資訊也被採用。若集資沒報備，假設以4人合資拿20億元，分出的15億元中，光是贈與稅就要付出2.9625億元。

2.獎金若要分給妻子和小孩會扣稅嗎？

依據稅法，1人1年的贈與稅金額是220萬，如果是「贈與」2500萬元以下的稅率是10%。2500萬01元至5000萬的贈與稅公式是「贈與金額╳15%-1250000」；5000萬01元以上的贈與稅公式是「贈與金額╳20%-3750000」。

3.給中獎的投注站吃紅要扣稅嗎？

不論是給彩券行或好友吃紅，都是依照贈與稅的標準，220萬元以下免稅。

(中時新聞網)