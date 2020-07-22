42歲香港女星林雅詩早期拍過多部三級片，2015年離婚前夫溫文英後，和經紀人男友馬天樂傳出交往3年，但雙方一直沒承認，日前男方則被爆劈腿助理Ana，且兩人早就生下一子，讓林雅詩一度崩潰，近日她則在臉書公開小三正面照，爆粗飆罵：「做女人有沒有尊嚴？」

林雅詩之前聽聞馬天樂劈腿生子的事實，數度情緒失控，直喊自己蠢「氣得想打自己」，更被發現手腕有傷痕，疑似因為情傷而自殘，她也坦言內心重傷，只能用工作麻痺自己，並表示會「成全他們一家人」，直到上月出席活動才說已走出陰霾。

林雅詩公開小三正面照飆罵。（圖／翻攝自臉書）

未料風波尚未結束，林雅詩20日突在臉書暴怒發文大罵：「小三就是小三。賤格（下賤）就是賤格。x街就是x街。騙子就是騙子，Cheap就是Cheap。這個小三做的是真是無聊。偷竊。做女人有沒有尊嚴？WTFxxK#Ana #小三 #Siurobbot。」

林雅詩同時還在留言處附上小三抱著孩子的照片，稱「這才是小三」，而今（22日）她又發文：「8婆。不要再做一些小動作，騷擾我的生活！」讓外界好奇發生何事之外，也要她無須理會對方。

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