北市振興醫院第一醫療大樓晚上9點46分發生火警，院內警報系統立即廣播疏散民眾，警消立刻派人到場，當事人已使用滅火器自行撲滅無人受傷。

警消派出消防車7輛、救護車1輛、人員24人晚上9點50分抵達現場，9樓91號病房內充電用的行動電源起火，當事人立刻將行動電源移至走廊，並使用滅火器撲滅火勢。

振興醫院現場疏散26男、39女共65人，並造成其他人員受傷，但過程中讓病患虛驚一場，警消已通知相關單位。

(中時 )