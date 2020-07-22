林楚茵看「愛奇藝」扯關切 網友把畫面放大後笑了：原來…

林楚茵看「愛奇藝」扯關切 網友把畫面放大後笑了：原來…

民進黨立委林楚茵，曾質疑「愛奇藝」未經許可進入台灣市場，日前她PO出在立院的自拍照，被抓包筆電中的畫面竟是「愛奇藝」，引起網友開酸。對此，林楚茵澄清並不是追劇，而是在「關切」內容。但有網友把林楚茵的自拍照放大後發現，原來林楚茵是在看…

網友在PTT上發文指出，自己將林楚茵的照片放大後，比對愛奇藝的網站，發現林楚茵畫面中點選了「連續劇」以及「韓國」，也就是說，林楚茵根本就是在看韓劇嘛！網友還狠酸，要到這個篩選網頁可不是這麼容易的，像他這種第一次使用愛奇藝的人，可是花了10分鐘才點到這個篩選畫面！

這篇文章笑翻一票網友，表示「關切劇情發展?」、「講的其他平台沒韓劇一樣，愛台愛到用愛奇藝」、「嘴巴喊台獨，身體被統一」、「綠共：上班看韓劇，不是大陸的，有錯逆」、「實驗精神給推」、「菸黨繼超買後又有新的名辭註解了」、「原來是透過大陸影音平台關心韓國輿情」。

(中時新聞網)