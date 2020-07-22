繼影音串流巨頭Netflix後，臺灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）今（22）日宣佈Google臺灣入會，全球PGC與UGC兩大龍頭都加入NMEA協會，顯示兩者都為了更深入臺灣在地化發展，展現更積極作為，同時未來臺灣的內容產業國際化的趨勢可期。

NMEA協會理事長蔡嘉駿表示，Google為全球領先的網路巨擘，旗下的Youtube為全球各地內容創作者提供一個逐夢成名的舞台，希望透過Google臺灣的加入，雙方可以共同推動臺灣創作者走向國際，展開更多元合作。

(工商 )