聯準會（Fed）將於7月稍晚的例會商討如何進一步刺激經濟，加上國會已開始協商新一波振興措施，意味著美國同時祭出貨幣與財政政策，支撐受新冠肺炎重創的經濟。

聯準會將在7月28日和29日召開例會，官員將討論如何提供更多經濟援助。央行官員暗示在疫情對經濟的衝擊更明朗化之前，將維持利率水準不變。

聯準會官員本次有三大議題需考量。第一，央行打算將利率維持在接近零的水準多久；第二，是否會像2008年全球金融危機時期一樣，變更債券購買組成項目，換成更長天期的債券，以擴大經濟援助；第三，有關聯準會的長期政策設定策略。

費城聯準銀行總裁哈克（Partrick Harker）日前表示，他支持維持低利率一段時間，直至通膨升至2％的目標。

聯準會現階段並不急著推出新振興計畫，官員相信先前的行動能給予經濟一定支撐，包括一連申緊急貸款，以及2.5兆美元購債計畫。

另一方面，美國政府3月通過的600美元失業救濟金，即將於7月底到期，「收入懸崖」（income cliff）將威脅美國解封後的經濟復甦腳步，國會議員正在協商新一輪財政刺激。

美國國會將於8月7日休會，外界密切關注這筆補助是否會延長，以及補助的幅度，或是國會可望推出11月3日總統大選前最後一輪大型財政刺激方案。

美國約有3,000萬人受惠於每周600美元的失業補助。牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家達柯（Gregory Daco）表示，600美元補助到期，以年率計算，意味著8月份將頓時流失1.2兆美元收入，可能讓個人所得較疫情前低了5％。

如同許多經濟學家，達柯並不認為政府會全額延長600美元補助，最可能的情況是每周300美元補助延長至2020年底。

(工商 )