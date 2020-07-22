陸媒《澎湃新聞》發表獨家新聞指出，大陸駐美大使館簽證處於7月20日曾反覆接到騷擾電話，對方甚至在電話中以炸彈爆炸聲音進行威脅。大陸外交部發言人稱，這是因為近期美方對中方肆意汙名化和和煽動仇視，以致近期駐美使館收到炸彈和死亡威脅。

《澎湃新聞》引述權威人士的消息說，在美國東部時間7月20日，大陸駐美國大使館簽證處連續接到來自一個未知號碼的騷擾電話。來電人為男性，說英文，他反復撥打並在工作人員接聽後掛斷電話。最後一次電話接通後，對方開口詢問：「是中國大使館簽證辦公室嗎？」（Chinese Embassy Visa Office?）在得到肯定答覆後，他說道，「你知道你們大廳裡有什麼嗎？」（Do you know what’s in your lobby?）隨後，該男子模仿了一聲爆炸的聲音，並立即掛斷電話。

報導說，7月22日外交部發言人汪文斌在答覆美方要求關閉大陸駐休士頓總領館一事時稱，「去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方的公務用品。由於近期美方肆意汙名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。」

權威人士透露，大陸駐美使館曾在今年的3月21日收到過死亡威脅郵件，近期收到的手寫、列印的惡意辱駡攻擊信件也急劇增加，內容涉及攻擊中國共產黨、新冠病毒等等。對此，大陸駐美使領館已相應加強安保措施。

報導說，分析人士認為，這一系列情況與近期一些美國政客肆無忌憚攻擊抹黑中國、誤導操縱民意、煽動反華情緒的錯誤做法直接相關。美方一些人出於意識形態偏見和冷戰思維，正不遺餘力地攻擊抹黑大陸，這是歷史上臭名昭著的麥卡錫主義的死灰復燃，希望美方這些人停止欺騙，汲取歷史教訓，不要再犯同樣的錯誤。

報導指出，大陸國務委員兼外交部長王毅月初在中美智庫媒體論壇上談及中美關係時指出，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰。中美關係能否撥亂反正、重回正軌，不僅與兩國人民利益密切相連，也關乎世界與人類的共同未來。美方應構建更為客觀冷靜的對華認知，制定更為理性務實的對華政策。

(中時新聞網)