萊爾富超商18日開放特殊夢幻色「薰衣紫」口罩預購，限量1萬盒口罩不到16分鐘就售玩，不少民眾撲空惋惜，積極和供應商爭取後，萊爾富宣布24日再加碼5千盒「薰衣紫」口罩，將於自創企業版Life-ET機台的口罩預購系統中開賣。上午7點開放預購，每人限購1盒，售完為止

萊爾富超商18日推出的LAITEST萊潔醫療防護口罩「薰衣紫玩色．炫彩醫療口罩」廣受歡迎，萬盒口罩供不應求，宣布加碼5千盒，將於24日（周五）早上7：00萊爾富Life-ET機台開始預購。每盒50入特價349元，1人限購1盒（不能代購），限量售完為止。

萊爾富表示，未來仍會供應醫療口罩預購，預計下一款將推出「淡橙橘」醫療口罩。另外，配合振興活動，去萊爾富可享6好康，分別是「Hi-Life VIP超值購200／500元幫你組合好」、「雲端超商振興優惠館兌完成再送3333Hi點」、「全國電子精選家電下訂送獨家好禮」、「門市指定商品500整箱買」、「新註冊Hi-Life APP會員送大杯美式咖啡／拿鐵咖啡」、「會員用紙本三倍券單筆滿500送200購物金」。

新註冊Hi-Life APP會員送大杯美式咖啡／拿鐵咖啡。(摘自萊爾富官網)

(中時新聞網)