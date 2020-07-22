公視將在明年1月1日於網路成立國際英文影音平台，但卻被公視董事爆料該計畫未經公視董事會審議，恐危害公視製播節目獨立性。對此，文化部回應，文化部百分之百尊重公視董事意見，期待公視董事會做出決定，但目前於明年1月開辦全英文影音平台的政策不變。

公視董事徐瑞希表示，問題是國際平台計畫究竟為文化部提出，還是公視被交辦。國際平台設立有必要性，但若為文化部下達指令，就違背媒體獨立性，讓公視被外界質疑為「大外宣」管道，董事不會允許。

徐瑞希表示，她長期在董事會議及各類報章雜誌中提倡，公視應基於其獨立性和傳達台灣價值的目的來設立國際平台，但均未有正式下文。直至7月16日的董事會上，公視總經理曹文傑突然報告「國際數位傳播計畫」，在場董事才知悉有國際平台計畫，「當天沒人知道計畫包含什麼內容，也不知道計畫起源。」

徐瑞希表示，下周一公視將召開臨時董事會，請公視行政部門報告這項計畫的細節。公視有能力也有責任執行國際平台計畫，但問題是這項計畫起源究竟公視主動性占比多高，董事們將釐清這點，文化部也勢必要尊重董事會決定。

公視董事會至少需由17位董事與3位監事組成，第6屆公視董事會任期在2019年9月25日任滿，在去年9月初舉行第7屆第1次公視董監事審查委員會審查會議中，只有7名董事、1名監事通過，不達法定人數，無法組成第7屆公視董事會。文化部長李永得日前受中央社專訪指出，目前已提交新的候選建議名單，希望在8月完成審查。

針對國際平台計畫究竟由何方提出，李永得昨(21)日回應，社會長期一直有設立國際平台的聲音，顯見社會有此需求，「包括總統、院長、文化部都有聽到這些聲音，所以著手在規劃，因為全世界類似這樣的頻道都是由公共媒體來承擔，我們也非常高興公視願意承擔這樣的責任。至於如何經營、如何製作內容，完全尊重公視。」

李永得昨透露，國際平台計畫分2階段，今年是先導計畫，由公視提案申請經費，再由文化部轉到行政院，先導計畫會先向行政院爭取4500萬的二備金來做經費，正式影音平台則預計是4年的公共建設計畫，每年預算約10億。

然而公視下屆董事目前難產，國際平台計畫預算一喊就是10億，也引起外界質疑，國際平台有何急迫性，需在此時推行並在明年開播，10億預算又是否過高？對此，前公視總經理、下屆公視董事胡元輝表示，經費金額是否過高要回歸計劃本身內容需求，依各國含頻道、平台傳播計畫費用來說，是新台幣幾十億到幾百億不等，比較起來10億不多，但還是要審視國際平台計畫的規模大小而論。

胡元輝表示，如能由下屆董事審議國際平台計畫當然最為理想，但目前的爭議也凸顯出2點問題。一是計畫急迫性，這在每人心中相當主觀，二則是董事審查機制的問題，為何能讓下屆董事名單延宕這麼久，甚至在歷史上還曾有董事名單難產900多天的紀錄，如不能從法制面解決公視運作問題，類似爭議只會一再發生。

(中時 )