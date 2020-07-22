日本當紅男星、30歲三浦春馬日前驚傳在住家身亡，並在更衣間內被發現遺體，噩耗震撼日本演藝圈。三浦春馬死因眾說紛紜，第一時間傳出他不堪網路霸凌輕生，現在日媒更驚爆他生前就時常為了家庭關係而煩惱不已，與母親更是處於快絕交的狀態。

三浦春馬出生自單親家庭，由母親一手撫養長大，他初中時母親與繼父再婚，並在茨城經營居酒屋與食堂，目前已經關門。據悉，三浦春馬的母親在3年前離家出走，繼父也搬家。

據演藝圈親近人士透露，三浦春馬生前與母親幾乎處於絕交狀態，「三浦先生從以前開始就為和家人的關係而煩惱，母親經常找他要錢，他也對演藝圈的工作感到厭煩。雖然也有說過想辭去演藝工作，從事農業工作，但是每次都遭到母親的反對」

這位消息人士還透露，三浦春馬在4年前曾向經紀公司表達想辭職的念頭，從那時候開始，他的飲酒量就增加了，「覺得春馬喝了很多酒。因此大約一年前我曾經罵過他」。

童星出身的三浦春馬於1997年出道，與志田未來電視劇《14歲的媽媽》走紅，接著演出電影《戀空》創下極佳票房，同時也與女主角新垣結衣傳出緋聞。在事發當天，他原定要拍攝新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，時間到了卻沒現身片場，經紀人上門找人，才發現他已在住家輕生，享年30歲。

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