印度空軍陸續取得從法國購買的飆風戰機(Refale)，並且可能會部署在與中國大陸發生邊界衝突的拉達克地區(Ladakh)。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，印度空軍指揮部將在7月22日至24日舉行聯合會議，主要討論未來可能衝突的地區，以及新戰機的部署。一位不具名的軍官表示，飆風戰機可能安排到拉達克，以對抗中國大陸。

法國正配合印度空軍的特別請求，加快交付飆風戰機的速度。先前已交付了4架，但是在印度的要求之下，7月底左右，還會再交付6架，數量也就達到10架，可以成為一支具有戰鬥能力的作戰中隊。

一位不願透露姓名的印度軍官表示，空軍特別看重的是飆風戰機的發動機冷啟動能力，也就是不需熱車就能啟動，使得飆風可以安排在在高海拔基地上，這就側面顯示，這批戰機會用在中印邊界。

印度是在2016年9月向法國訂購了36架飆風戰機，總價值79億美元，以增強印度空軍的戰鬥能力。

印度空軍機隊大多數的戰機是俄國的老戰機，包括MiG-21、MiG-23、MiG-27，這些戰機不但性能落後，而且老舊。較新的是MiG-29與Su-30MKI，但是中國大陸也有Su-30MKK，所以印度擔心無法性能上不具優勢。

在去年印度與巴基斯坦的克什米爾衝突中，僅有法國的幻象2000表現良好，這使印度對於飆風戰機更為期待。

事實上飆風戰機也確實稱的上印度空軍眾多戰機款式中，最新式、性能最優秀的一種，並且配有流星遠程空對空飛彈(Meteor BVRAAM )，具有200公里以上的射程。

印度空軍副元帥曼莫漢·巴哈杜爾（Mandhan Bahadur）表示，飆風戰機的到來，必將帶給印度空軍革命性的衝擊。

(中時新聞網)