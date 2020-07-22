實價揭露「冠德遠見」兩筆成交資料，19樓戶177.24坪以2億1958萬售出，單價140.1萬元，17樓戶101.75坪賣出價格1億1700萬售出，拆算單價後約為144.4萬元；而「台北信義」8樓戶由僑外資公司購入以總價2.17億。統計信義區今年揭露至今年5月，已有11筆億元豪宅成交，幾乎等於每2周就賣1間豪宅，總銷超過21.5億。而大安區雖然有12筆億元豪宅交易，不過總銷僅14.8億，略遜一籌。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「冠德遠見」位於信義計畫區信義路五段第一排，屋齡已有12年，實價登錄以來單價最高的是2013年交易的14樓戶，單價達175萬，不過隨著房市轉向，近年揭露最新的交易為25樓戶，單價為155萬左右。「冠德遠見」因有知名住戶大S與汪小菲，以及香港中國創新投資主席向心夫婦，因此在中港澳高資產族之間頗具名氣。

張旭嵐指出，信義區豪宅市場選擇性多，近年中古豪宅市場少有追高的趨勢，成交多半貼近行情，「冠德遠見」高樓層行情約在150~160萬之間，低樓層則是120~130萬左右，因此中高樓層140~145萬左右，也算是相當貼近近年行情。而對照17樓戶的成交價格，19樓的買家不僅樓層高，成交單價又略低，新買家算是幸運買到寶。

「台北信義」今年5月成交2.17億元，每坪成交單價為172萬元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前一手屋主在2012年當時取得，成交總價為1.69億元，2018年3月同樣8樓成交2.53億元，每坪成交價格為179萬元，此次成交的行情與2年前的價格接近。

曾敬德表示，此波疫情對大小企業有不同程度的衝擊，因此發現疫情嚴峻的期間，的確有些屋主調節手上資產，將高總價產品釋出變現，加上國內早年的名宅都已經屋齡老舊，有些自用買方也趁這波屋主售屋意願較強時入場，信義計畫區內近期交易狀況反而較先前熱絡，中古豪宅交易有明顯增溫跡象。

至於今年信義區豪宅成交量最多的則是「寶徠花園廣場」，台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅指出，「寶徠花園廣場」有不少屋主是傳產企業主，因前總統陳水扁也曾是住戶，是知名的名人社區，過去最高價為19樓戶於2013年的交易單價193萬元，而近一年社區行情單價大約落在150~160萬元之間。

(中時新聞網)