三星電子今（22）日正式發表Galaxy Z Flip 5G，為Galaxy Z Flip賦與5G網速，持續帶來嶄新的行動體驗。Galaxy Z Flip 5G將於2020年8月7日起於指定市場販售，共推出灰色（Mystic Gray）與銅色（Mystic Bronze）兩款顏色供選擇。台灣是否將會上市，等候三星方面確認。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示：「三星致力讓眾多消費者親身體驗到5G卓越的超高速性能，以展現我們推動5G普及化的雄心壯志。我們很高興為Galaxy Z Flip注入新世代的速度與連結性，進一步擴大三星的5G裝置陣容，為消費者締造深具意義的行動裝置體驗，協助他們盡情投入熱愛的事物中。」

Galaxy Z Flip 5G是三星Galaxy系列中首款搭載Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G行動平台的裝置。透過效能的提升，讓5G技術發揮最大威力，可展現更快、更有效率的裝置端處理效能，且可藉著繪圖渲染技術的優化，呈現更清晰銳利的影像。搭配8GB RAM／內建記憶體256GB。

Galaxy Z Flip 5G支援5G但尺寸卻幾乎未增，共推出兩款新配色－包括灰色（Mystic Gray）與銅色（Mystic Bronze），展現不凡的品味，全機採用玻璃材質搭配霧面磨砂處理，帶來更舒適順手的觸感，同時減少指紋沾染。

Galaxy Z Flip自2020年2月問市以來，全新型態頗受消費者青睞。如今Galaxy Z Flip 5G搭載一系列的升級功能，為消費者打造更佳的Galaxy Z Flip體驗。

舉例來說，支援分割畫面模式（Flex mode），運用Galaxy Z Flip的翻蓋式摺疊設計，讓使用者一邊觀賞內容，一邊進行操控，享受客製化的使用體驗。當裝置處於摺疊立起狀態時，螢幕會自動分割成二個4吋的畫面，上半部螢幕可用於觀看內容，下半部則用於操控。分割畫面模式可支援YouTube，於上半部螢幕串流影音的同時，下半部還可用於搜尋其它影片、閱讀說明或發表評論。此外，您還能在Galaxy Z Flip 5G上，免費試用4個月的YouTube Premium。

Galaxy Z Flip 在分割畫面模式下，只需輕觸二下螢幕，即可將預覽視窗任意切換至裝置的上半部或下半部螢幕，便於拍攝低角度的動作片，或是以鳥瞰視角拍攝令人垂涎的美食。

開啟多重視窗工具列（Multi-Window Tray），即可拖放欲使用的應用程式，以多重視窗（Multi-Active Window）執行多項任務。 多重視窗工具列上的應用程式組（（App Pair））功能，能在同一時間開啟及使用二個應用程式，例如準備與朋友分享照片時，便能同時開啟媒體瀏覽器與即時通訊應用程式同步操作。 如今多重視窗工具列已與功能更強大的側螢幕面板（Edge Panel）相互整合，以方便使用更多的應用程式。

Galaxy Z Flip 5G採用6.7吋 FHD+ Dynamic AMOLED (21.9:9) O極限摺疊螢幕（解析度2636 x 1080，425ppi ），前置快捷視窗則是1.1吋Super AMOLED 螢幕（解析度300 x 112、303ppi），重量183 g；前置相機為10MP自拍相機（f/2.4、拍攝視野80˚），後置雙相機為12MP超廣角（f/2.2，拍攝視野123˚)與12MP廣角相機（支援Super Speed Dual Pixel AF、OIS、f/1.8，拍攝視野78˚），支援最高8x數位變焦、HDR10+錄影。雙電池3,300 mAh (典型值) ，支援閃電快充與無線閃充、無線電力分享。搭配Android 10系統，支援5G Non-Standalone (NSA)、5G Standalone (SA)、Dynamic Spectrum Sharing (DSS)， 改良式4X4 MIMO最高可達 6CA、LTE Cat.20、下載速度最高可達2.0Gbps／上載速度最高可達200Mbps。

Galaxy Z Flip 5G將於2020年8月7日起於指定市場販售，共推出灰色（Mystic Gray）與銅色（Mystic Bronze）兩款顏色供選擇。支援一張eSIM搭配一張nano SIM，eSIM服務要看台灣電信商是否有開通相關服務才可確定是否能使用。最終售價目前尚未公布。

(科技)