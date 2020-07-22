生技股近期遭空頭追殺，合一吞下8根跌停後，今（22日）出現大反攻亮燈漲停。有生技博士透露，先前持有9張合一都賣在300多元價位，昨天198元低接兩張，而他頂著生技博士頭銜引發網友好奇，還意外自曝薪水很慘只有150萬，所以只好「淪落炒股」。

生技月今登場，生技族群大復活，中天獲利報喜、第2季稅後純益20.62億元，每股賺5.24元，早盤股價跳空漲停，鎖死在76.2元價位，終結第7根跌停，也帶動同集團合一股價走揚，早盤以200元開出後走高，隨後攻上漲停213.5元。

合一月初衝上476.5元天價後，連續8個交易日遭摜殺跌停，昨最低來到194.5元，創下1個月新低，股價從高點凶狠暴跌59.18%，所幸在季線之前踩住煞車。

儘管合一近期股價疲弱，但利多仍被外界看好，包括4月中旬完成臨床一期的異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825，以5.3億美元授權給歐洲大廠LEO製藥，創下台灣新藥史最大授權案，以及6月糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲通過。

有位網友在批踢踢股版發文表示，先前持有9張合一，均價100元，4張出在上漲時的300多，5張在394附近賣，昨天看到浩鼎、藥華跟生華科竟然只跟合一差一點，當然該小賭2張。他個人偏好FB825、不愛ON101。

這位網友透露自己是生技博士，據他瞭解大部分生技博士都沒進場買賣，而且一百個生技博士，或甚至合一公司內部，對自己公司的價值應該也不清楚，只是認真工作，所以短期股價問這些博士，他們懂個鬼，這也是新藥研發的魅力，很多藥物都是「意外」發現。

他還狂酸，一堆人整天猜測主力，就好像整天要抓尼斯湖水怪，哪有那種東西。

這篇貼文一出，引發不少網友熱議，「今天漲停又要被洗版了嗎......有單給推」、「是的，825的未來要比101好上太多了」、「跌到解盲前價位 可能也差不多了」。

然而多數人對原po擁有「生技博士」學位薪水領多少更好奇，追問有超過200萬嗎？他坦言，很慘，所以才要買股，最多300萬一半，好幾年了，如果不是為了家人，絕不想回台，哭哭，淪落公園炒股。

(中時新聞網)