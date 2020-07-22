高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁碩士論文涉嫌抄襲事件持續延燒，也成了藍綠攻防箭靶，李22日下午受訪表示，因為選舉，造成學校跟老師的困擾，感覺到很抱歉，這一場明顯就是選舉操作，希望未來檢視可以不分藍綠，所有政治人物一起來檢視。但高雄議員林于凱卻認為，這個事件若屬實，將嚴重打擊台灣的高教品質。

林于凱在臉書上表示，如果這篇報導屬實，那他認為，這已經不是高雄市長補選的參選人誠信問題而已，而是對於整個台灣高教系統品質信心的打擊。他以畢業校友的身份呼籲，請中山大學給認真做研究，取得畢業證書的校友，一個最清楚的交代。

到底當初的學位論文審查是麼麼進行的？林于凱指出，如果調查結果確認抄襲屬實，不只是要撤銷畢業證書，連當初參與論文審查的指導教師及委員，涉及違反學術論文審查原則及學論審查倫理，要怎麼處置，都應該說清楚！

整個大學研究系統，依舊有很多認真從事研究的學者及學子，林于凱表示，因為某些放水的老鼠屎，被貼學店標籤，何其無辜？教育部要不要對這些系所加以清查，還是要容忍這些系所繼續拉低台灣的高教品質？

(中時新聞網)