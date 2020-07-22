Gino睽違1年重返八點檔，在民視《多情城市》飾演「李文章」一角，加入劇組一個多月來戲份吃重，21日播出劇情中，為追查殺害明玥（蘇晏霈飾）的兇手，一場爭執戲當中，整個人重摔在地，意外發現沙發下的重要證物戒指，回憶拍該場戲時，Gino表示在走戲時「就知道不可能不受傷」，因為衣服單薄不可能帶護膝，若要一次到位必定得真摔，幸好長年練舞的他也曾受過武打訓練，懂得如何保護自己，但仍免不了受皮肉傷。

2003年Gino以偶像團體「K ONE」出道，身為團長的他舞藝精湛，尚未出道前就拿過2次全國舞蹈大賽冠軍，還受邀赴日本演出。近年轉往戲劇發展，Gino依舊維持運動習慣，拍戲一有空檔就衝運動中心，他透露自己從小骨架偏小又斜肩，因此很自卑，為了克服只能加緊練身，也嚴格控制飲食，不吃油炸或甜食，在外人看來藝人光鮮亮麗外表，他說：「都是時間堆疊出來的」，認為演藝人員維持體態更是職業道德。

Gino戲裡飾演「李文章」為建築設計師，不僅戲份重、場次多，還要會灌籃、飛靶槍、騎極速跑車上坡、游泳展露身材，角色宛如「十項全能」，他透露「八點檔每天一集，沒有太多時間，要逼真到能說服觀眾，的確壓力很大」，但他自我勉勵「演員做什麼就要像什麼，見招拆招，就是我們的工作」。

為拍《多情城市》，Gino敬業表現而受皮肉傷。（民視提供）

Gino（右）加入《多情城市》演出。（民視提供）

Gino在《多情城市》飾演建築設計師李文章。（民視提供）

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