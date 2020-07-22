振興三倍券在7月15日正式發放，蘇內閣標榜「好領、好用、好刺激」，不過民眾的反應卻不如預期。一名平常從事網路團購的媽媽在政論節目吐露心聲，指她因為忘記三倍券預購要先付錢，幫家人預購時身上錢卻沒帶夠很尷尬，並表示因為三倍券有不少限制，且兌換麻煩，她也不打算和客人收取三倍券。

政論節目《新聞深喉嚨》連線訪問一名以網路團購為副業的媽媽，她表示當初本來沒那麼早想去領，是因為7月1日到超商寄貨時，店員和她解釋當日是三倍券預購首日才想起來。之後她在人潮較少時回到超商，而剛好家裡3個人的健保卡也在身上，就順便預購三倍券，但她忘記要先支付共3000元，在櫃檯付款時才發現錢不夠，加上後方有人排隊，讓她很緊張。

團購媽媽也說，曾有面交的客人詢問能不能使用三倍券付款？她愣了一下後回答，還是希望使用現金。被問到為何拒絕三倍券時，她解釋，因為從疫情開始到現在大環境改變很多，做為基層人民，她覺得生活上面從疫情開始就有一些困難，會希望把錢留著或省著用，而三倍券的話就變得有點像是一定要在今年結束以前，使用完畢，且還要透過有工會的人，或是說怎麼樣讓別人幫你代為去兌換。如果自己收會很麻煩，會有所顧慮。

她還解釋，因為每個廠商結算貨款的方式不同，有些會需要先墊款，有些則不用，而她本身的團購規模並不大，也比較偏向代購性質，她也希望能先拿到或在交給客人，所以還是覺得能夠使用現金比較好。

(中時新聞網)