罷免桃園市議員王浩宇，第一階段3700份連署書已送達中選會。王浩宇今晚表示，要連署，我尊重，但可能個資會外流，並強調9字「連署根本不需要電話」。罷王社團不禁說，王浩宇到底是在害怕什麼？

針對被罷免，王浩宇在臉書提醒，身分證字號＋姓名＋生日＋地址已經是非常完整、具有利用價值的個資，如果對方再跟你要電話，這個資外流後可能會被許多商業運用，也可能成為未來該陣營選舉時簡訊的發送名單。重點是連署根本不需要電話，不需要冒著所有個資都一次流出的風險。大家政治立場不同，「我沒有一定要你喜歡我，但請保護好個人資料」，但是如果為了連署而搞到個人資料完整外洩出去，被詐騙集團拿去使用，恐怕會得不償失。

網友貼文到臉書社團「罷免王浩宇社團」質疑，到底是在害怕什麼？另一位網友則表示，只能說謝謝議員提醒，大家再怎麼冒風險，也一定要把你罷掉。

其他網友則紛紛說：「之前有提醒罷韓的人嗎？」、「支持韓粉盡量留個人資料給罷免團體，反正個資又不重要，個人生死事小，罷掉王浩宇比天大，加油。」、「明明就有個資法保護，為什麼說的好像對方不會妥善保管資料一樣？」

(中時新聞網)