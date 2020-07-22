大陸知名學府浙江大學，爆發男大生性侵案件，男大生遭法院判刑1年6個月後，卻因為「特殊身分」得以緩刑，表示他只要在1年半裡表現良好，便不需入監服刑，而學校亦保留男大生學籍，僅處分留校察看，離譜判決遭網友砲轟，怒批「對強姦犯太仁慈」。

這名男大生叫做努爾特巴特爾，來自哈薩克，家境清貧的他，2016年考上浙江大學，2019年時趁一名女子喝醉後，將她帶回自己的租屋處，隨後強吻對方並撫摸下體，試圖想要發生性關係，受害女子極力反抗並表示要報警，努爾特巴特爾因為害怕才停止。

努爾特巴特爾判決當天還在網路曬恩愛(圖片取自/zhuanlan)

但受害女子仍前往警局報案，同時也告知努爾特巴特爾，而他聽聞消息主動到警局自首，因此法院認為，努爾特巴特爾停止犯罪，且有自首情節，加上是第一次犯罪，建議判處1年半有期徒刑，可使用緩刑，對此努爾特巴特爾沒有異議；至於學校方面，浙江大學公告表示，「努爾特巴特爾被判處有期徒刑1年半、緩刑1年半，根據大學生違紀處理辦法和研究決定，給予其12個月留校查看處分，到期可以申請解除」。

判決後努爾特巴特爾仍在社群媒體高調炫耀生活、曬恩愛，順利畢業後進入某家房產公司工作，絲毫不見反悔跡象讓網友氣炸，不少受害女子匿名投書媒體，表示也曾遭努爾特巴特爾性騷，甚至趁朋友喝醉後，侵犯朋友的女友；還有網友爆料，努爾特巴特爾會到酒吧，開一瓶要價上千人民幣的酒，將學妹、女同學灌醉，帶往摩鐵、租屋處性侵，4年來至少有20名女學生受害。

此外，還有網友對比近日哈爾濱工業大學，有兩名學生因考試作弊被開除學籍，表示兩件事放在一起看「格外諷刺」，針對網友不斷爆料，浙江大學僅回應，會在調查後給新的聲明。

(中時新聞網)