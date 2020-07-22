看好炎炎夏日的夜間娛樂商機，台開集團(2841)花蓮新天樂園打造全新的夜間活動好去處，台開集團表示，推出樂客創意市集，本周五連續2天將由知名網紅直播帶領逛攤，假日還會安排街頭藝人表演、白天吃玉里臭豆腐，晚上吃羅東義豐蔥油派，讓夜晚處處充滿驚喜與歡樂。

台開花蓮新天堂樂園與最大國際直播平台 「BIGO LIVE」攜手合作 ，於平台中選出 5 位具號召力的直播主，擔任新天堂樂園網紅活動宣傳大使，並親自到「ROCK PARK樂客創意市集」直播逛攤，把吃喝玩樂好康都介紹給粉絲。

這次宣傳大使活動，經過各網紅激烈競爭評選結果，由小吉、俞安、優莉、芸芸、蓉蓉等五位網紅勝出，將在 7月24日(五)一起到新天堂樂園大啖國際標準之花蓮在地洄瀾灣糖朝美食饗宴，逛SUPREME、NoTag、紅蜻蜓選物等專櫃，體驗潮流時尚，同時體驗VR、溜滑梯等行程；7月25日(六)到樂客創意市集直播逛攤吃喝玩樂，看街頭藝人現場音樂表演，到花蓮享受如同國外般之樂活休閒，並與BIGO LIVE國際用戶一起直播分享。

台開集團表示，台開新天堂樂園ROCK PARK樂客創意市集開幕後，已獲得遊客一致讚好，未來每逢周六、日晚間六點開始，更有街頭藝人表演，後疫情生活漸漸讓國人願意走向花蓮旅遊及各類型的商業活動，開創出另一個花蓮獨有的無限商機。

台開花蓮新天樂園打造全新的夜間活動好去處。(台開集團提供)

(中時新聞網)