衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)1架波音777(Boeing 777)貨機22日在上海浦東國際機場裝卸貨物時起火，該航空公司證實並表示，火勢已經獲得控制，沒有任何機組人員和地勤人員受傷。

上海機場集團官方微博22日下午發布消息，15時20分，浦東機場306停機位的衣索比亞航空公司貨機ET3739（上海浦東—衣索比亞亞的斯亞貝巴）貨艙起火，浦東機場立即啟動應急預案，組織消防部門立即趕赴現場處置救援。目前，明火已被撲滅，無人員傷亡，後續處理調查正在抓緊進行。

衣索比亞航空則在該其臉書(Facebook)頁面發文表示，正在調查事故原因。該文也指出，這架飛機定期來往上海和聖保羅-聖地牙哥(Sao Paulo-Santiago)進行貨運服務。

在大陸社群媒體上流傳的圖片和影片顯示，一架衣索比亞航空飛機冒出濃煙，機身上方有一大塊面積燒焦。

大陸航空數據提供商「飛常準」(VariFlight)表示，在火勢爆發後，原先目的地為上海浦東國際機場的航班，改降落在上海虹橋國際機場。

(中時 )