（華碩共同執行長許先越22日於《ROG 2020 Game Changer》線上新品發表會中率先揭露新一代ROG Phone 3電競手機及眾多配件與周邊裝置。圖／截取自華碩新品發表會直播）

華碩（2357）新一代電競手機ROG Phone 3正式登場，22日晚間舉行全球發表會後，台灣市場即於23日開放預購、31日即全面上市，依記憶體規格不同、單機建議售價分別為29,990元及3,3990元，較上一代定價高了1成以上。不過大多擴充配件除了空氣動力風扇與第二代不相容外，ROG Phone Ⅱ的其它配件多可支援ROG Phone 3，為欲升級的玩家省了不少花費。

華碩共同執行長許先越於台北時間22日晚間，在《ROG 2020 Game Changer》線上新品發表會中率先揭露華碩新一代ROG Phone 3電競手機，及眾多配件與周邊裝置。

ROG Phone 3採用高通Snapdragon 865 Plus 5G行動運算平台，具備Snapdragon Elite Gaming功能，6.59吋的AMOLED 10-bit顯示螢幕，除有領先業界的25毫秒觸控延遲，並具備144Hz更新率、1ms反應時間，及Delta E<1的色彩精準度與HDR10+高動態範圍支援，加上內建德國TUV Rheinland認證的「硬件級低藍光」與「低閃屏」功能，可減少螢幕閃爍，降低眼睛疲勞感，並抑制屏幕發出的藍光強度。

ROG Phone 3保留了「以遊戲玩家為中心」的特點，如側面充電孔，並加入更多設計巧思、像是背蓋展示散熱系統的透明區塊，此外，內建6,000 mAh大容量電池，及新一代AirTrigger 3的超音波觸控鍵、動作感測器功能，與升級版的X Mode效能最佳化軟體，可提供更高顯示器更新率、強化觸控靈敏度和快速的網路連線，最佳化玩家的使用體驗。

為讓效能達極限，華碩在散熱也不妥協，較上一代加大6倍的獨家升級版GameCool 3散熱系統，能有效再較ROG Phone Ⅱ降溫至少4℃，另採用與瑞典聲學科技公司Dirac合作調校的音效系統，透過手機頂部與底部設置的雙正面揚聲器，能讓玩家在遊戲中聽聲辨位、快速反應。

同時為建立整合遊戲生態系統， ROG也宣布攜手遊戲開發平台Unity Technologies與線上雲端遊戲平台 Google Stadia，可讓使用 Unity即時3D內容建立平台的遊戲開發人員，可獨家存取包括五種ROG Phone功能的外掛程式， Google Stadia則可讓玩家將最新遊戲直接串流至裝置無需下載，並支援最高4K UHD解析、60fps遊戲，以及HDR、5.1聲道環繞音效。

發表會中，ROG也同步推出全新ROG Falchion無線電競鍵盤、ROG Cetra RGB電競耳機，及ROG Strix XG16可攜式電競顯示器等新品。

ROG Falchion無線電競鍵盤採用節省空間配置，尺寸只有標準鍵盤的65％，同時搭配直覺的多功能互動式觸控板與無線Aura Sync燈光效果等內外兼具的完美設計。ROG Cetra RGB電競耳機，則配備主動式降噪（ANC）技術，及可自訂的RGB燈光效果。至於ROG Strix XG16為內建電池的15.6吋可攜式電競螢幕，除具備144 Hz最高更新率、1080p解析度，還擁有簡單易用的背蓋式腳架設計，最大可開啟至70°，讓使用者出門在外也能舒適的瀏覽。

(工商 )