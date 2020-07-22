隨著遊戲數量增加，加上越來越多市場加速5G布局，帶動手遊領域的熱度更勝以往。為讓玩家們的智慧型手機能夠擁有足夠的能力滿足現代手遊的需求，聯想（Lenovo）首度發表電競手機Legion Phone Duel，台灣預計第三季上市。

三年前Lenovo推出遊戲子品牌Legion。今天則正式推出Lenovo 電競手機Legion Phone Duel，支援sub-6 5G，傳輸速度達2.52 Gb/s。是專為熱衷高效能表現行動遊戲玩家設計，提供完全以橫向模式進行遊戲的舒適與便利，內建六種特別客製化的遊戲主題，即使要發送郵件或簡訊，也不需要從以遊戲為中心的橫向模式切換到縱向模式。舉例來說，家庭模式就能將畫面投影在外接顯示器上，使用鍵盤與滑鼠進行遊戲。

Lenovo 全新的電競手機Legion Phone Duel 電量可持續一整天，雙電池配置在主機板兩側的玩家握持區，提供5000mAh的高電量。；配備虛擬搖桿和兩個超音波按鍵，雙振感馬達則提供臨場感十足的反饋，實現更全面的遊戲沉浸感。

Legion Phone Duel採用最新一代高通旗艦 Snapdragon 865 Plus行動平台，可實現極快的Qualcomm Snapdragon Elite Gaming，與全球5G網路支援。若要提高電源效率，可選用先進的第5代記憶體晶片，高達16GB的 LPDDR5大容量RAM或選擇12GB的配置，將儲存空間放大到最高512GB UFS 3.1。

Legion Phone Duel搭載6.65英寸 Full HD AMOLED觸控螢幕，專為流暢顯示效果設計，144Hz的螢幕更新率則使影片和遊戲畫面色彩鮮豔銳利，栩栩如生；並支援240Hz螢幕取樣率。

Lenovo發明利用雙液冷(dual liquid-cooling)和銅管提升散熱效果的做法，將兩顆2500mAh電池移到兩端的玩家手持位置，而非強迫玩家們接觸封裝處理器的溫熱邏輯板，使手機本身更好握，同時延長遊戲時間，不需擔心過熱問題。中置充電孔在充電時依舊能以橫向模式進行遊戲，不會受到電線阻礙。90W疾速快充需要兩條充電線同時為兩顆合計5,000mAh的電池供電，從零電量到50%電量只需要10分鐘，30分鐘可100%充飽。

由Dirac Audio 軟體技術調教的喇叭可達到驚人的3D立體聲體驗。更好的音效提升能在遊戲中獲得更清晰的情境戰鬥提示，輕鬆聽聲辨位。手機配備雙對稱式正向立體聲喇叭，擁有1.4cc的超大音腔設計和聲場環繞效果，能將音量調到最高6個分貝。 加上Lenovo Legion Assistant助理功能，玩家能使用虛擬遊戲觸控板控制器進行觸控與移動模擬，內建的陀螺儀感測器能使移動感達到最佳化，每當手機在水平軸上旋轉，就能360度改變在遊戲中的視角，能控制在第一人稱射擊遊戲中的角色行動，還能在進行角色扮演遊戲或是賽車遊戲時帶來更強的臨場感，因為它會分析具方向性的音效訊號，例如賽車被撞上的位置，提供更有觸覺感受的遊戲體驗。

Legion Phone Duel 239克的重量很有份量感，最厚處為9.9mm。Lenovo Legion標誌性的 Y圖標與彈出式自拍前鏡頭的背面都可自訂RGB燈光效果，。四個降噪麥克風可以收錄來自四周的音訊，讓直播主在電競活動和其他吵雜的環境中也能錄製內容，支援YouTube和Twitch直播。

不論玩家身處何處，只要透過此款手機客製化的 Lenovo Legion Realm軟體儀表版，就能調整硬體效能設定，並選擇在當時能提供最佳品質和/或最少流量的可用網路，像是WLAN、5G或Wi-Fi 6，降低影片和遊戲內的延遲度。

Lenovo Legion Phone Duel 是專為熱衷高效能表現行動遊戲玩家設計，提供完全以橫向模式進行遊戲的舒適與便利，前鏡頭採伸縮式設計，且位於機身側面中央。（聯想提供／黃慧雯台北傳真）

Legion Phone Duel具備2000萬像素前置相機鏡頭與高達30 FPS的幀率清楚捕捉4K畫質畫面；不進行直播時，鏡頭可隱藏在邊框內，維持簡潔的外觀，同時還具有自動伸縮防摔功能。另外，高解析度的6400萬像素後置相機與1600萬像素超廣角鏡頭能拍攝高品質照片。

如果想在進行遊戲時自錄語音和反應，只需在進行遊戲時啟動內建的前置相機，就能同時錄製並將你的影像重疊在螢幕上。此功能與各種流行的串流應用程式相容。有了多個拍攝鏡頭，每個人都能成為直播主。玩家可透過自拍編輯器為影像去背，並使用AI自動強化影像；編輯器具有多個獨特的修飾濾鏡和校正選項，讓畫面更有個人風格。手機上市時，用戶可以用預設的調整程式自動增強影像，獲得更平衡的外觀，之後透過手機更新，這項功能還將允許用戶根據自己的喜好調整濾鏡設定(多達100個不同強度的級別)，再分享風格化的片段。此外，這項裝置還支援有趣的AR貼紙：Playground 遊樂場Playmoji 表情貼。

每當玩家使用Lenovo電競手機Legion Phone Duel 結束一場遊戲，就能即時透過預覽螢幕回顧遊戲中所有精彩片段，你只需要挑選你要的片段，或將多個錄下的片段合併，就能輕鬆分享。若在遊戲結束後卻發現忘了按下錄影鍵也不用擔心，只要將右超音波扳機鍵往左滑，就能回到過去重溫英雄時刻，並立刻反向回錄(reversely-record)剛才發生的一切，與戰友、粉絲和朋友分享勝利的證據。

Lenovo電競手機Legion Phone Duel預計在2020年下半年推出。定價與上市時間依市場而定。 價格尚未公布，台灣預計第三季上市。

(科技)