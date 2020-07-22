振興三倍券開始實施一周，不少人已拿著三倍券「趴趴走」，隨著各店家紛紛祭出振興優惠，讓紙本三倍券的兌換數量不停增加。不過也有人用不慣，認為發現金比較好，有民眾表示被一位阿伯騷擾要求「三倍券換現金」，讓她相當為難，逼他使出大絕「吐一句」，阿伯一聽趕緊走人，讓網友笑翻。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》上表示，去郵局領三倍券完，要騎機車離開時卻被後方一位騎腳踏車的阿伯擋住，對她說「小姐，我用五張三倍券跟妳換一千塊現金，鶴某？」原PO趕緊回說「每塞啦！政府說不能買賣內，安內犯法」。

不過阿伯仍不死心，求原PO讓她兌現說「：拜託啦！妳如果有用到很好用欸。」更提議用6張200面額三倍券換一千元現金。無論原PO怎麼拒絕，阿伯仍繼續「盧」，最後原PO實在受不了，臉色一沉對阿伯說「阿北，你知影我老公是在做什麼工作的嗎？」沒想到，阿伯愣了一下，就轉頭把腳踏車騎走了。

原PO指出，「阿北！！！修但幾雷（等一下）啦！我老公在做不繡鋼加工欸啦！」想說既然要推銷，那就大家一起來推銷，直呼「阿北怎麼那麼難聊阿」。貼文一出，網友笑翻表示後勁很強「求阿北心裡陰影面積」、「妳～嚇到阿北了啦！」、「阿伯出事啦阿伯」、「不要嚇老人家」、「 心一寒，以為你老公是警察」。

有人認為6張200元可以換，但有網友指出「還好沒換，萬一是假的券結果自己的真鈔被換走了」、「找陌生人換劵還是要小心」。而經濟部長王美花曾表示，政府不贊成私人交易，禁止民眾用現金向他人收購三倍券，不過店家可使用買賣所獲得三倍券去購買原料等，做正常的商業流通。

(中時新聞網)