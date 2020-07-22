北部1位知名林姓女醫師，21日驚傳在桃園區住家浴室輕生，同為醫師的丈夫發現後，雖然趕快實施CPR，但送醫後仍不治，這名女醫師有時會上新聞接受採訪，分享養生知識，突然就結束生命，讓親友家人無法接受，而粉絲也在粉專留言哀悼，不捨優秀的醫師就這樣走了。

女醫師21日清晨6點多，被發現陳屍在浴室裡，急救後仍回天乏術，家屬對死因沒有意見，林醫師亦沒留下遺書，因此家屬也不解輕生原因，根據了解，林醫師擅長治療蕁麻疹、青春痘、濕疹、異位性皮膚炎等皮膚疾患，具有中西醫證照，與丈夫是同事，更是一對令人羨慕的模範夫妻。

憾事發生後，林醫師的臉書粉專PO文「門診停止，交由其他醫師代診」，消息曝光許多讓粉絲相當不捨，在文章留言「林醫師，謝謝您！一路好走…」、「林醫師人非常好，對待病人溫柔體貼，實在令人想不透。三個小朋友沒有媽媽陪伴他們長大」、「雖然不捨您選擇這條路，但我願意送光送愛給您，但願您能夠感受到世間的光與愛和溫暖」。

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