德州胡德堡基地(Fort Hood)新聞部公佈了7月17日在史提爾豪斯湖(Stillhouse lake)附近發現的死亡士名名字，他是梅喬‧莫爾塔(Mejhor Morta)，今年26歲的，來自佛羅里達州彭薩科拉(Pensacola)。 莫爾塔是今年到目前為止，胡德堡基地的第7名死亡士兵。

莫爾塔是在2019年9月，以M2布萊德雷戰鬥車（M2 Bradley）的技師身份，加入美國陸軍，到2020年5月起，被分配至第1騎兵師-第2裝甲旅戰鬥隊-第5騎兵團的第1營。

他的遺體是在7月17日在史提爾豪斯湖附近被發現，叫喚他卻無反應，發覺他已身亡。當治安部門目前正在調查此事件。

在史提爾豪斯湖附近發現的美軍士兵梅喬‧莫爾塔，他是一名修車兵，修理M2布萊德雷戰鬥車，也就是他身後的車子。(圖/美國陸軍)

胡德堡基地上一次的士兵死亡，是女兵凡妮莎‧吉倫（VanessaGuillén），她是被基地的同袍亞倫·大衛·羅賓遜(Aaron David Robinson)所謀殺，羅賓遜還與女友一同肢解遺體，相當兇殘。羅賓遜已畏罪自盡，女友塞西莉‧阿吉拉爾（Cecily Aguilar）現收押在監獄。

吉倫死後，胡德堡開始進行較嚴格的安全審查，以及士兵風紀調查，結果還是發生莫爾塔亡死事件。有些家庭表示，絕不會再把孩子送到軍營，尤其是胡德堡。

據統計，胡德堡的死亡偏高，有些是海外任務而死，比如軍士傑‧馬德茲‧柯法爾比阿斯(Juan Mendez Covarrubias)，他於3月11日在伊拉克塔吉營地，遭到敵人的間接火力擊殺。44歲的一等士官長約翰‧希爾蒂（John Hilty）於3月30日在伊拉克的埃爾比勒（Erbil）死於「非戰鬥相關事件」。

當然，海外任務的死傷，顯然與胡德堡無關，但是還有6名(不包括今天發現的莫爾塔)士兵，是死在美國本土，以及胡德堡基地附近。

分別是：20歲的謝爾比‧瓊斯軍士（Shelby Jones），3月1日在胡德堡附近的一家脫衣舞俱樂部被槍殺。

29歲的克里斯多福‧索耶軍士（Christopher Sawyer），3月9日死在住所。

23歲的佛雷迪‧德拉克拉茲軍士（Freddy Delacruz Jr.），3月14日死在基地外的公寓大樓，被槍殺而死，另有3名受害者。

20歲的凡妮莎‧吉倫軍士（VanessaGuillén），4月22日在軍械室被殺。遺體於7月6日得到確認。 (前文有提到)

27歲的布蘭登‧羅斯克蘭斯上等兵（Brandon Rosecrans），於5月18日在吉普車附近，被槍擊受傷身亡。

24 歲 的葛雷戈里‧莫拉萊斯上等兵（Gregory Morales），在6月19日在基地發現遺體，死亡時間與死因還不明。

(中時新聞網)