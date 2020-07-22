1名型男主廚和與人妻偷情，不料某天兩人因錢談不攏爭吵，型男主廚一時氣憤，2手分別拿了枕頭和電擊棒，將人妻先悶暈再用電擊棒致死，事後與人妻屍體共處2天後丟棄，全案以殺人罪名判處型男主廚無期徒刑。

型男主廚與人妻私下交往數年，卻因1次在房飲酒亂性後爭吵，型男主廚一氣之下，順手拿起一旁的枕頭，另一手拿起隨身攜帶的電擊棒，先將人妻悶暈後將其電她長達2分鐘之久，隨後人妻因電極力過強，失去意識呼吸衰弱而身亡。

型男主廚驚覺不小心殺了人妻，拿了繩索將人妻綑綁起來，再使用垃圾袋套住她，安置在案發現場2天，才將人妻的屍體丟棄到荒郊野外。事後，型男主廚因感到罪惡感，最後自行前往警察局自首，員警也在住處搜獲到殺害人妻的枕頭套和電擊槍。

法院審理時，型男主廚表示自己是因為人妻被枕頭套悶住，進而想使用電擊棒將她救回，才會持續電她心臟長達2分鐘之久。但是經由法醫鑑定後，發現人妻屍體上有多處長形灼傷，外層皮膚還是變黑壞死，而且人妻的口鼻有明顯的呼吸困難狀況，因此判定是他殺。

型男主廚認為自己因有懺回，所以主動前往警察局自首，並要求法官給自己減刑，但是法官認為，吳男前來自首只是為躲避刑責，沒有想要真誠悔改，因此判處無期徒刑。

(中時新聞網)