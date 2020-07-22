由於手機遊戲佔據遊戲市場的比例不低，華碩在持續看好此市場的前提下，今日正式發表ROG Phone 3電競手機。這一款手機被定義為終極電競手機，不僅視為玩家而生，更是為贏而生，要讓玩家在每一場戰鬥中克敵制勝。

ROG Phone 3搭載高通Snapdragon 865+處理器，最高搭配16GB RAM(LPDDR 5，效能比LPDDR4高51%)。目前將推出512GB ROM的款式。對此華碩特別指出是因為堅持採用UFS 3.1，而目前最高僅有512GB所致。未來若是UFS 3.1推出了1TB，將會盡快推出新版本。

機身設計上，ROG Phone 3借鑑不少來自超跑的概念。包含透明背蓋下方置放比ROG Phone II大了6倍的散熱片、重新設計的液態3D均溫版，還有均溫片與螢幕中間也加入石墨烯片。此外也加強主動散熱能力，重新設計了空氣動力風扇3(AeroActive Cooker 3)，不僅加入支架，還包含了從機身上移掉的3.5mm耳機孔，讓用戶仍舊可以搭配有線耳機來使用，裝上後最高可降低表面溫度攝氏4度。

螢幕則從二代的120Hz升級到144Hz AMOLED螢幕，支援最低1ms反應時間、270Hz觸控採樣率，具備觸控反應25ms、滑動反應18ms的特性；支援Delta E <1 色彩調教、10 bits 色深，此外也獲得德國萊因實驗室藍光護眼認證。華獲指出根據調查當前有超過200款手遊可支援144Hz，讓玩家可以完整體驗ROG Phone 3手機螢幕的實力。不僅如此，高螢幕更新率也能讓使用者在使用Facebook、瀏覽網頁時感受到更為滑順的體驗。

針對玩家必用的X模式，ROG Phone 3則是全面將網路反映、螢幕更新率、觸控反應、電力等四大層面納入考量，全面型的調教手機性能，並可一鍵啟用。在X模式中，使用者可根據不同遊戲進行Game profile定義；也支援核心解放功能，可針對每一個處理器的核心進行調整，官方也會釋出調教方法共享給其他粉絲。

強調手游表現的ROG Phone 3搭配6000mAh電池，最高支援30W充電。華碩指出，與ROG Phone II採用相同的6000mAh電池，是為讓第二代、第三代手一之間機身不要有太多改變，配件可以繼續搭配使用。此外華碩也特別點出，新機支援slow charging、scheduled charging、charging upper limit 等三大特性，能保證電池在兩、三年的使用時間後，仍能當初保證的電量。

音效方面，則是搭配雙正面立體聲揚聲器，支援遊戲模式音效(exclusive game mode)，並與DIRAC 合作調教音場，在清晰度、音量、頻率、低音、細節等層面都有更好的調整，來呈現更具沉浸感的音效體驗。這些調整可支援採用USB-C連接埠的ROG耳機、ROG Strix無線耳機，以及採用3.5mm接頭的多款ROG耳機。

在ROG Phone獨家特色AirTrigger 3 超音波觸控鍵也有所升級，增加動作感測器，可以將手機晃動也作為操控遊戲的方法，例如更換彈匣。另支援HyperFusion netwotk technology，可針對訊號強度選擇5G or Wi-Fi網路，也可將5G+Wi-Fi一同使用運用最大頻寬。

原本ROG Phone II就支援的側邊充電連接埠、機身背面的Aura RGB燈光效果都在第三代產品中保留，另外機身具備四個麥克風，讓你無論以何種方式持握，都可以跟隊友順暢溝通。

撇開為強化遊戲表現所納入的軟硬體功能，ROG Phone 3也仍舊是一款智慧型手機。相機配置上支援三鏡頭，分別是採用Sony IMX686感測器的64MP(f.18)、13MP超廣角與微距鏡頭的搭配，搭配指向性麥克風，錄影時音效更清晰；因為搭配雙前出音喇叭，24MP前鏡頭則置放在右上角。

配件上華碩為ROG Phone 3推出了第三代炫光保護殼(支援LED點陣圖效果，可展現ROG敗家之眼)、第三代雙螢幕基座(支援144Hz螢幕更新率)、遊戲控制器3、遊戲搖桿支架。根據華碩提供的資料，除了ROG Phone II發表時推出的空氣動力風扇二代不能跟ROG Phone 3共用外(第三代風扇不能用於ROG Phone II)；其餘的二代雙螢幕基座、Gamepad遊戲控制器、五合一基座、Mobile Desktop Dock都可跟ROP Phone 3共用；新推出的遊戲搖桿支架則也可支援ROG Phone II。

全新ROG Phone 3預計7月31日在台上市，23日起搶先開放預購，將依預購順序陸續交機；此外，為回饋ROG Phone忠實用戶，華碩也祭出回購獨家優惠，助攻振興3倍變7倍！凡曾購買ROG Phone或ROG Phone II，並於華碩官網完成登錄的消費者，本月底前預購ROG Phone 3，憑購機發票進行線上登錄，就可獲得最高價值NT$4,000郵政禮券。而首購用戶自8月1日至8月14日期間前往預購網站或指定電商平台(包含：ASUS Store、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、東森購物)購買ROG Phone 3，完成登錄即可參加「限量預購，最高振興3+3倍」活動，將價值最高NT$3,000郵政禮券帶回家！

華碩ROG Phone 3空氣動力風扇3。（黃慧雯攝）
華碩ROG Phone 3空氣動力風扇3。（黃慧雯攝）
華碩ROG Phone 3與周邊三代雙螢幕基座。（黃慧雯攝）
華碩ROG Phone 3與周邊三代雙螢幕基座。（黃慧雯攝）
華碩ROG Phone 3搭配三代炫光智慧保護殼。（黃慧雯攝）
華碩ROG Phone 3搭配三代炫光智慧保護殼。（黃慧雯攝）
華碩ROG Phone 3可搭配先前推出的Mobile Desktop Dock 。（黃慧雯攝）
華碩ROG Phone 3可搭配先前推出的Mobile Desktop Dock 。（黃慧雯攝）

ROG Phone 3 (ZS661KS)電競手機(12GB/512GB)建議售價：NT$29,990；ROG Phone 3 (ZS661KS)電競手機(16GB/512GB)，建議售價：NT$33,990。台灣上市配件包含Gampad遊戲控制器3 (ROG Kunai 3 Gamepad)，建議售價：NT$3,990；三代雙螢幕基座 (ROG TwinView Dock 3)，建議售價：NT$6,990；遊戲搖桿支架 (ROG Clip)，建議售價：NT$990；三代炫光智慧保護殼 (ROG Lighting Armor Case)，建議售價：NT$1,490；Aero螢光保護殼，建議售價：NT$590；ROG Phone 3抗菌玻璃保護貼，建議售價：NT$1,090。官方確認，本次將不會推出配件大全配＋行李箱的組合，而是讓玩家能夠自行選購所需配件。

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(科技)

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