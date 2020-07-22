由於手機遊戲佔據遊戲市場的比例不低，華碩在持續看好此市場的前提下，今日正式發表ROG Phone 3電競手機。這一款手機被定義為終極電競手機，不僅視為玩家而生，更是為贏而生，要讓玩家在每一場戰鬥中克敵制勝。

ROG Phone 3搭載高通Snapdragon 865+處理器，最高搭配16GB RAM(LPDDR 5，效能比LPDDR4高51%)。目前將推出512GB ROM的款式。對此華碩特別指出是因為堅持採用UFS 3.1，而目前最高僅有512GB所致。未來若是UFS 3.1推出了1TB，將會盡快推出新版本。

機身設計上，ROG Phone 3借鑑不少來自超跑的概念。包含透明背蓋下方置放比ROG Phone II大了6倍的散熱片、重新設計的液態3D均溫版，還有均溫片與螢幕中間也加入石墨烯片。此外也加強主動散熱能力，重新設計了空氣動力風扇3(AeroActive Cooker 3)，不僅加入支架，還包含了從機身上移掉的3.5mm耳機孔，讓用戶仍舊可以搭配有線耳機來使用，裝上後最高可降低表面溫度攝氏4度。

螢幕則從二代的120Hz升級到144Hz AMOLED螢幕，支援最低1ms反應時間、270Hz觸控採樣率，具備觸控反應25ms、滑動反應18ms的特性；支援Delta E <1 色彩調教、10 bits 色深，此外也獲得德國萊因實驗室藍光護眼認證。華獲指出根據調查當前有超過200款手遊可支援144Hz，讓玩家可以完整體驗ROG Phone 3手機螢幕的實力。不僅如此，高螢幕更新率也能讓使用者在使用Facebook、瀏覽網頁時感受到更為滑順的體驗。

針對玩家必用的X模式，ROG Phone 3則是全面將網路反映、螢幕更新率、觸控反應、電力等四大層面納入考量，全面型的調教手機性能，並可一鍵啟用。在X模式中，使用者可根據不同遊戲進行Game profile定義；也支援核心解放功能，可針對每一個處理器的核心進行調整，官方也會釋出調教方法共享給其他粉絲。

強調手游表現的ROG Phone 3搭配6000mAh電池，最高支援30W充電。華碩指出，與ROG Phone II採用相同的6000mAh電池，是為讓第二代、第三代手一之間機身不要有太多改變，配件可以繼續搭配使用。此外華碩也特別點出，新機支援slow charging、scheduled charging、charging upper limit 等三大特性，能保證電池在兩、三年的使用時間後，仍能當初保證的電量。

音效方面，則是搭配雙正面立體聲揚聲器，支援遊戲模式音效(exclusive game mode)，並與DIRAC 合作調教音場，在清晰度、音量、頻率、低音、細節等層面都有更好的調整，來呈現更具沉浸感的音效體驗。這些調整可支援採用USB-C連接埠的ROG耳機、ROG Strix無線耳機，以及採用3.5mm接頭的多款ROG耳機。

在ROG Phone獨家特色AirTrigger 3 超音波觸控鍵也有所升級，增加動作感測器，可以將手機晃動也作為操控遊戲的方法，例如更換彈匣。另支援HyperFusion netwotk technology，可針對訊號強度選擇5G or Wi-Fi網路，也可將5G+Wi-Fi一同使用運用最大頻寬。

原本ROG Phone II就支援的側邊充電連接埠、機身背面的Aura RGB燈光效果都在第三代產品中保留，另外機身具備四個麥克風，讓你無論以何種方式持握，都可以跟隊友順暢溝通。

撇開為強化遊戲表現所納入的軟硬體功能，ROG Phone 3也仍舊是一款智慧型手機。相機配置上支援三鏡頭，分別是採用Sony IMX686感測器的64MP(f.18)、13MP超廣角與微距鏡頭的搭配，搭配指向性麥克風，錄影時音效更清晰；因為搭配雙前出音喇叭，24MP前鏡頭則置放在右上角。

配件上華碩為ROG Phone 3推出了第三代炫光保護殼(支援LED點陣圖效果，可展現ROG敗家之眼)、第三代雙螢幕基座(支援144Hz螢幕更新率)、遊戲控制器3、遊戲搖桿支架。根據華碩提供的資料，除了ROG Phone II發表時推出的空氣動力風扇二代不能跟ROG Phone 3共用外(第三代風扇不能用於ROG Phone II)；其餘的二代雙螢幕基座、Gamepad遊戲控制器、五合一基座、Mobile Desktop Dock都可跟ROP Phone 3共用；新推出的遊戲搖桿支架則也可支援ROG Phone II。

全新ROG Phone 3預計7月31日在台上市，23日起搶先開放預購，將依預購順序陸續交機；此外，為回饋ROG Phone忠實用戶，華碩也祭出回購獨家優惠，助攻振興3倍變7倍！凡曾購買ROG Phone或ROG Phone II，並於華碩官網完成登錄的消費者，本月底前預購ROG Phone 3，憑購機發票進行線上登錄，就可獲得最高價值NT$4,000郵政禮券。而首購用戶自8月1日至8月14日期間前往預購網站或指定電商平台(包含：ASUS Store、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮購物、東森購物)購買ROG Phone 3，完成登錄即可參加「限量預購，最高振興3+3倍」活動，將價值最高NT$3,000郵政禮券帶回家！

華碩ROG Phone 3空氣動力風扇3。（黃慧雯攝）

華碩ROG Phone 3與周邊三代雙螢幕基座。（黃慧雯攝）

華碩ROG Phone 3搭配三代炫光智慧保護殼。（黃慧雯攝）

華碩ROG Phone 3可搭配先前推出的Mobile Desktop Dock 。（黃慧雯攝）

ROG Phone 3 (ZS661KS)電競手機(12GB/512GB)建議售價：NT$29,990；ROG Phone 3 (ZS661KS)電競手機(16GB/512GB)，建議售價：NT$33,990。台灣上市配件包含Gampad遊戲控制器3 (ROG Kunai 3 Gamepad)，建議售價：NT$3,990；三代雙螢幕基座 (ROG TwinView Dock 3)，建議售價：NT$6,990；遊戲搖桿支架 (ROG Clip)，建議售價：NT$990；三代炫光智慧保護殼 (ROG Lighting Armor Case)，建議售價：NT$1,490；Aero螢光保護殼，建議售價：NT$590；ROG Phone 3抗菌玻璃保護貼，建議售價：NT$1,090。官方確認，本次將不會推出配件大全配＋行李箱的組合，而是讓玩家能夠自行選購所需配件。

(科技)