美國總統川普自上任以來以對大陸出強硬態度做為政策主軸，在貿易談判時強調壓制對陸貿易逆差，呼籲美國人多買美國貨，但是他的私人產業營運上卻與川普的政策大相逕庭。美海關數據指出，川普企業從去年9月以來，購入了8公噸以上的大陸貨品，持續地擴增美國對中國大陸的貿易逆差。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，雖然川普承諾與北京的貿易談判將使每一位美國人受益，但川普企業進口大量陸貨的實情卻令媒體覺得氣憤。

CNN引用美國海關數據指出，從去年9月以來，川普企業從大陸進口了至少8噸以上的貨物，當川普正在極力打擊大陸貨品，要美國民眾購買美國貨時，川普企業卻透過進口商購入陸貨。

相關資料顯示，去年秋天有超過6噸的桌子被送到紐約的川普國際飯店，而川普還在同一天於推特發文說：「我們在與中國的談判中做得很好」。

此外，2個月前，川普國家高爾夫俱樂部從上海買進了2噸木製和玻璃展示櫃，當時川普正在批評大陸未能妥善處理新冠病毒大流行。櫃子運抵洛杉磯後，川普在推特上指控中國大陸疫情處置「無能」，並指責他們「在全球害死許多人」。

CNN說，川普曾表示在擔任總統間，他的商業帝國由他的兒子們經營，但仍保有對公司的股權，目前尚不清楚他對企業日常業務涉入多深，但川普企業的作為與他的「讓美國再次偉大」的口號完全背道而馳。

報導指出，川普從2017年4月開始，發布過數道行政命令，要求聯邦機構與基礎設施項目「購買美國貨」，並聲稱川普政府將「在法律允許的最大範圍內」執行1933年的《購買美貨法案》。但在川普及其官員警告美國人不要與大陸做生意的同時，川普企業卻與大陸進行大量交易。川普的司法部長巴爾本週四還在一次演講中指責好萊塢和矽谷被大陸政府收買，他警告主張與大陸交易的美國商人「可能會構成違反外國遊說法罪名」。

報導說，白宮尚未就此事發表評論，川普的企業組織也以沉默回應媒體的詢問。

(中時新聞網)