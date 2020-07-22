高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁爆出論文抄襲風波，李眉蓁召開快閃記者會。資深媒體人邱明玉爆料道歉眉角，李眉蓁若道歉，就會面臨被逼退。

邱明玉在政論節目《台灣最前線》中表示，李眉蓁記者會讓情況更惡化。前幾天李眉蓁論文被指控去抄了童振源的4頁，李眉蓁第一時間就說，因為她是忘了註記，所以對此抱歉。但是沒想到就被踢爆了，疑123頁是整個抄襲8年前台北大學公行系的研究生雷政儒論文，96%抄襲。

邱明玉透露，現在要看李眉蓁的危機處理，他們有在幫她作沙盤推演，她是不是就道歉，甚至有人就鼓勵她是不是要哭。他們的團隊裡確實分成兩派，有的人認為要道歉，看來這一派並沒有占上風。因為如果她第一時間出來道歉，她就會面臨被逼退的問題，有人會問難道他們沒有討論到退選或是被逼退嗎？邱明玉說，相信應該沒有這個選項。

邱明玉分析說，難道他們沒有討論到退選或是被逼退嗎？因為這個時間點如果退選的話，登記也已經截止了，沒有任何人可以再出來，何況李眉蓁若退選，國民黨這一戰就沒有人了，等於拱手讓給吳益政或者其他人，而叫她道歉、認錯，對她未來會被逼退的可能性非常大，所以她第一時間的回應就先推給中山大學，沒有道歉，但對童振源，她還有道歉，但對被爆抄襲96%的雷政儒她卻沒道歉，台灣基進已經在逼退她了，現在大家在看她的危機處理，後來果然不出所料，他們認為李眉蓁沒有選擇道歉，因為道歉會被逼退。

邱明玉指出，只要李眉蓁的論文沒說清楚，大家會追著她的論文跑，這場選戰若只剩下韓國瑜要不要幫她站台，其實不是提早宣布結束，現在就只看國民黨還能不能守住3成基本盤 ，搞不好會比3成更低。

(中時新聞網)