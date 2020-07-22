前高雄市長韓國瑜任內的大型裝置藝術「愛之鯨」，因為展期結束拆除。有民眾聽到消息感到不捨跑過來拍照留念，也有民眾誤以為是「被消失」，後來才發現是誤會一場。

「愛之鯨」作品在水面上14公尺，水面下4公尺，重達50公噸，採用環保回收物（塑料）組裝而成，今年1月21日正式啟用，韓國瑜當時也到場出席剪綵開幕儀式，展期長達70天到3月31日，反應熱烈才又延長至6月底。不過，因考量颱風季安全性，市府和展出廠商協商過後，7月22、23日進行拆除作業。

台北的黃小姐到高雄遊玩，剛好巧遇拆除作業。她表示，愛之鯨設計非常棒，結合環保和海洋生態理念，也是全台唯一的裝置藝術，其他縣市都要到高雄來看才行，設計上也有煥然一新的感覺，但不是永久性的也沒辦法。

桃園人黃小姐在高雄上班，看到拆除作業，她在附近上班看到拆除作業，以為「怎罷免後就馬上拆」，現場才知不是這樣。不過她對罷韓過程則大感不解，直說不懂高雄人。

在地人吳先生則是第一次要過來拍照，剛好遇到拆除，和躺在柏油路上的愛之鯨合照，他喊「很幸運」。

(中時新聞網)