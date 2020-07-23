2020台灣運動產業博覽會」如火如荼展開，現場每個攤位都擠滿人群，其中以台灣運彩活動場子最吸睛，活動期間的周末共安排15位運動明星，與民眾近距離互動，首日打頭陣就是網球界巨星詹詠然與詹皓晴姐妹，現場與民眾大玩互動拳，笑聲不斷！

今年博覽會共有超過100家業者參展，每個場館都有不同特色，由教育部體育署所發放的「動滋券」也能在博覽會中使用，除了可為自己增添體育裝備外，動滋券也能買運彩。運博會各攤位中最有誠意的，非台灣運彩莫屬，提供時下最夯的6台switch抽獎外，更安排15位國內運動明星，在每周六下午2點和現場民眾玩遊戲。

第一天打頭陣的詹家姊妹，兩人上台示範互動拳，過程中歡笑聲不斷。詹詠然開心地表示，運彩安排和球迷們近距離互動，是非常開心的事。她也強調，每投注運彩100元就會有10元用來支持運動產業，這對運動員幫助很大，大家可透過運彩投注，成為幫助國內體育的一份子，她覺得這是最直接、最棒的正面循環！

妹妹詹皓晴則在一旁笑著說，平常除了唱歌還會在家玩switch，尤其是之前紅到不行的健身環，並覺得switch全球瘋搶缺貨中，但運彩竟大方提供6台switch供民眾抽獎，實在太佛心！2020台灣運動產業博覽會在松山文創園區熱鬧展開，對於運動感興趣，且想為台灣體育界加油的民眾，絕對要把握這次難得機會，一同親自體驗運動的絕佳魅力。

(中時新聞網)