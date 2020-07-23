2020年全球新冠肺炎大流行，許多慢性病患為避免前往醫院而自行取消回診，可是對於慢性肝炎患者而言，自行中斷用藥將提升病毒復發的風險，易走上「肝病三部曲」—肝炎、肝硬化、肝癌—的歷程，最終導致難以挽回的後果。

台灣B型肝炎病毒感染者預估約有220萬人 多為35歲以上中年

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏分享公衛數據，台灣B型肝炎病毒感染者預估約有220萬人，其中未妥善治療慢性B型肝炎的病患在台灣預計有30至40萬人，多為35歲以上族群，當中不乏尚未發病、未出現病徵的B肝病毒帶原者，這些帶原者在肝功能指數正常的假象中，肝臟可能逐漸受病毒侵襲而出現慢性發炎，未來更有可能持續惡化，轉變成肝纖維化、肝硬化。

數字正常不代表肝臟健康 其他指標綜觀才可靠

在基本健檢中，都會包含抽血檢驗肝功能指數ALT以及AST，多數情況下，醫師會依照指數的高低來判斷肝臟健康。台灣肝臟研究學會會長林漢傑指出，肝功能指數「正常」卻不代表自己沒有感染到慢性肝炎病毒，也不代表沒有肝纖維化或肝硬化。由於台灣自1986年起實施新生兒全面施打慢性B型肝炎疫苗，使新生兒的慢性B型肝炎感染率從10% 降至近年小於1%，然而35歲以上族群當中仍不乏B型肝炎病毒帶原者，其發生率高達15%。

B肝治療以抑制病毒複製為主 一旦停藥復發率高

由於目前尚無根除B型肝炎病毒的藥物，因此現在的治療以抑制病毒複製為主，台大醫院內科部主治醫師蘇東弘指出，在慢性B型肝炎治療過程中，9成以上病情可獲得良好控制，不過，多數台灣病患在治療三年後會面臨停藥的考量，近年的研究發現，目前治療慢性B型肝炎的藥物導致的復發比率不盡相同，但平均停藥一年的病患出現病毒復發的機率高達6至7成，其中約有5% 的病患會出現嚴重復發的情況，如肝功能指數飆高、出現黃疸，少數患者會出現肝衰竭等嚴重威脅生命的症狀，但也會有幸運的患者穩定控制病毒，甚至治癒B型肝炎。

病毒零測出仍有風險 應每年定期肝癌篩檢

過去曾有研究指出，肝炎療程對於肝癌高風險族群而言，可延後肝癌發生時間，卻不一定能避免肝癌發生。目前治療慢性肝炎的抗病毒藥物十分有效，B型肝炎用藥半年後即可將病毒量控制在機器可測量範圍以下，C型肝炎更可在3個月療程內根治，高嘉宏提醒，在病情穩定或完成治療後，除了定期回診進行肝功能以及肝臟狀態追蹤之外，患者仍應每年進行肝癌篩檢。

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(中時新聞網)