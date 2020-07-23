最新國人十大死因出爐，衛福部公布「癌症」連續38年排行國人首位死因，去年奪走50,232條寶貴性命，占去年所有死亡人口28.6%，與歷年相比因癌症死亡人數更創下新高。

男性癌死亡人數是女性1.5倍 胰臟癌、卵巢癌排名往前

統計報告指出108年十大癌症死亡排名與前年無太大差異，除胰臟癌及卵巢癌排名往前，更值得注意的是男性因癌症死亡人數為30,543人，女性因癌症死亡人數為19,689人，相較之下男性死於癌症人數比例約為女性的1.5倍，且男性死於癌症人數較去年增加601人。

北投健康管理醫院錢政平副院長表示，40歲開始步入熟齡階層，多數人經濟能力也開始穩定，不少男性更是正值事業顛峰期，同時擔任公司要職及需兼顧家庭經營等重要階段，反而容易忽略自身的健康狀態。

前3大致命癌與男性癌死亡排名相同 及早發現預後效果佳

「氣管、支氣管和肺癌」、「肝和肝內膽管癌」、「結腸、直腸和肛門癌」三種致命癌症，除了長年久居國人癌症死因排名前三名，也與男性癌症死亡排名相同。但若透過定期健康檢查，提早發現早期病灶，並及早接受治療皆有不錯的預後五年存活率，可利用高階影像儀器檢查。

以第一期肺癌為例，平均五年的存活率可達76%；腫瘤大小在2公分以下的早期肝癌，手術切除後五年的存活率可達80％；國人發生人數最多且好發於男性的大腸癌，第一期五年存活率高達90％、第二期也可到80％。

免費成人健檢服務 40-44歲男性使用率最低

不過，根據國民健康署106年成人預防保健服務資料顯示，利用率最低者為40-44歲族群，且男性僅兩成(20.6%)使用免費成人健檢服務，成為最輕忽健檢重要性的族群。

錢政平提醒，現代人飲食不正常，加上生活壓力大，常常慢性病已找上身卻不自知。定期健康檢查，才能在疾病發展擴大之前加以控制！ 衛福部國健署也提供40歲～64歲的國人，每3年1次、55歲以上原住民及65歲以上者，每年1次成人健檢服務。

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(中時新聞網)