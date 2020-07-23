【回憶殺】女星郁方20歲時被星探挖掘，踏上演藝圈之路，她演出《天涯共此時》走紅，後來成為綜藝節目《綜藝大哥大》固定班底，形象活潑搞笑，因唱歌頻頻走音，被封「走音天后」。2006年和斐儷珠寶小開陳昱羲（Steven）結婚，坐擁上億身價，至今結褵14年育有3名子女，家庭幸福美滿，被視為人生勝利組。

郁方曾在宣傳半自傳《我的人生我來柔》時，透露自己是在夜店認識老公的，兩人因為有共同好友結緣，婚後她專心在家相夫教子，工作量大減，多半是參與談話性節目，去年她上《一袋女王》，開玩笑說康康是色胚，沒想到被對方反將一軍，狠酸「她自己其實也很好色吧」郁方笑回「不然怎麼生3個」，沒想到又被何如芸爆料是「性愛機器」，原來有天郁方老公回家喊累，希望妻子能幫忙按摩，郁方馬上撒嬌說自己不會，要老公指導，老公認真的在她身上示範後，再度要求郁方按摩，沒想到郁方嬌嗔回應：「好累喔！那你還是上我好了！」郁方被爆料後，連忙解釋只是跟老公開玩笑，純屬夫妻情趣。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)