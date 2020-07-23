台積電今年5月宣布赴美設晶圓廠後，日前也傳出日本政府打算邀請台積電或全球其他晶片業者，赴日投資建廠，但台積電回應，目前沒有相關計畫。陸媒則指出，台積電拒絕赴日的兩大理由，是因成本和市場不符合 效益。

讀賣新聞日前報導，日本政府基於國安考量，計畫邀請全球晶圓代工龍頭台積電赴日投資建廠，在當地建立最先進的晶圓廠，如此不僅握有先進技術，也能確保日本相關的半導體組件和設備製造商供貨穩定。

不過台積電表示，目前並沒有相關計畫，但不排除未來出現任何安排，一切以客戶需求為考量。

陸媒快科技報導，表面上看，台積電對日本設廠的態度跟之前對應美國設廠的態度差不多，最初都表態目前沒有任何計畫，但最後還是屈服於川普政府壓力，決定赴亞利桑那州蓋5奈米晶圓廠，預計投資120億美元，但日本首相安倍畢竟不是美國總統川普，施壓力度無法完全不一樣。

報導指出，台積電拒絕日本建廠理由很簡單，首先是成本問題，即使日本政府給補貼，先進晶圓廠動輒上百億美元投資，日本建廠成本也不會比美國低到哪裡去。

最關鍵的是市場規模，在日本市場上，沒有太多台積電客戶，在美國或大陸建廠，至少還有蘋果、華為等大客戶撐腰，但日本沒有一家公司有如此胃納量。

(中時新聞網)