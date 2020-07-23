受到疫情影響，2020年大聯盟例行賽終於要在台灣時間24日上午開打，60場比賽要怎麼打？4位台灣好手有機會卡位成功嗎？有請甜心主播 #呂佳宜 來和蘿蔔聊一聊觀戰焦點~~

春訓被新冠疫情打斷了4個月之後，大聯盟終於要在台灣時間24日上午，由世界大賽衛冕軍國民與紐約洋基揭開序幕。今年例行賽因役縮水為60場，比起原本的美聯與國聯，更像是分成東、中、西3區在比賽，台灣好手林子偉、張育成、江少慶和黃暐傑，也要力拚擠入開季30人名單。

例行賽60場怎麼打？

不像NBA和MLS（美國職足大聯盟）於佛州奧蘭多的ESPN運動園區集中比賽，便於防疫，大聯盟復賽仍採主客場制，但為了避免長程移動，每支球隊除了跟自己所屬分區的另外4隊各打10場（共40場），例行賽不會與同聯盟的他區隊伍交手，而是打20場跨聯盟比賽，但對手都是位置相對的分區。

以洋基為例，除了要與同屬美聯東區的紅襪、藍鳥、金鶯、光芒各打10場，也要對決國聯東區的5隊，其中地區世仇對打6場，洋基就是「地鐵大戰」的同城死敵大都會，和其餘4隊則各打3至4場。由於跨聯盟比賽占了3分之1，今年全面實施指定打擊制（DH），連國聯投手也不用打擊。也因為有風險，包括國民老將齊瑪曼（Ryan Zimmerman）、道奇左投普萊斯（David Price）與巨人強打捕手波西（Buster Posey）等球星，也決定缺席今年賽事。

儘管已經盡量減少交通距離，但只要打主客場就有移動，有移動就有風險。如加拿大政府雖然允許藍鳥隊在多倫多的主場訓練，卻不讓他們在這裡打例行賽，使藍鳥還得想辦法「寄人籬下」。也因為有風險，包括國民老將齊瑪曼（Ryan Zimmerman）、道奇左投普萊斯（David Price）與巨人強打捕手波西（Buster Posey）等球星，都決定缺席今年賽事。

台灣四將力爭開季30人

大聯盟各隊以60人名單展開暑訓，台灣共有林子偉、張育成、江少慶、黃暐傑入選，其中除了遊騎兵的黃暐傑之外，另3人都獲得不少關注，林子偉更是大聯盟官網唯一預測能以紅襪優替人身分，擠入開季30人名單的台將。

其實林子偉去年火力已有提升，可惜連續受傷有志難伸，而霸占紅襪優替人位置多年的霍特（Brock Holt）投奔釀酒人，今年終於輪到林子偉表現。林子偉內外野守備全能，暑訓還嘗試守過一壘，今年他已經沒有下放小聯盟的選擇權，紅襪會給予更多機會，是「海嘯哥」站穩大聯盟的關鍵年。

張育成也是內野二、三、游都能勝任的好手，儘管印地安人還有更具經驗的人選，但張育成練習賽炮聲隆隆，猛敲6轟，就看教練團如何抉擇。

而去年12強表現精采的江少慶，擁有輕鬆飆破150公里的極品速球，讓老虎教練團相當激賞，練習賽美技接殺頭部強襲球的「功夫棒球」影片也被瘋傳。尤其老虎原本設定的第3號先發諾里斯（Daniel Norris）確診新冠，資深右投喬丹齊瑪曼（Jordan Zimmermann）也掛傷號，都敢不上開季，讓江少慶擠入開季名單的機會大增，只差欠缺大聯盟經驗這個罩門。

大聯盟以往開季登錄25人，今年受疫情影響，各隊開季先提交30人名單，但兩周後減為28人，再兩周減至26人，接下來只有雙重賽才能登錄第27人。不過沒進入開季名單的球員，也會繼續集中訓練，畢竟疫情始終是個變數，台將做好準備都有機會被拉上大聯盟支援。

縮水球季限定 導入突破僵局制

一定要分出勝負、沒有平手是大聯盟比賽的傳統特點，為了避免球賽太過冗長，大聯盟在縮水球季「限定」實施國際賽常用的突破僵局制，不過進入延長賽後，每局只放1名跑者於二壘，該跑者為前1局的最後出局者擔任，最後即使得分也不算投手責失，而是記為守備失誤。

(中時 )