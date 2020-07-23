雖然美國總統川普年初與大陸簽署第一階段貿易協議後，稱可藉此改善美國隊陸貿易赤字，並讚揚協議將讓每一位美國人獲益；但在新冠疫情爆發後，川普屢次嗆爆陸防疫不力，自己也稱與北京關係回不去。不過外媒透露，即使華府與北京鬧僵，川普旗下集團公司已經從大陸進口約8噸商品，讓媒體酸他仍持續替美國貿易赤字做出貢獻，與當初稱「讓美國再次偉大」的口號背道而馳。

據美國有線電視新聞網（CNN）根據追蹤海關數據的公司ImportGenius編制的美國海關數據發現，2019年9月3日有約6噸重的餐桌，被送到紐約的川普國際酒店；今年5月18日，有一批重約2噸的木質和玻璃陳列櫃，從上海運抵位於洛杉磯的川普國家高爾夫球俱樂部；兩天後，川普仍針對大陸在疫情處理開嗆，稱「中國防疫無能」、「大量害死全世界人民」。

雖然川普曾任總統後表示不再主掌川普集團營運，但CNN指出，他手上仍有持股，並未全數放棄對集團的掌控，目前自身能掌控多少經營權仍不清楚，仍有可能參與集團日常營運。

CNN表示，這些商業行為完全與川普對其行政部門的要求「買美國貨」相反，在2017年要求聯邦機構要「買美國貨」，又於2019年1月發布要求在基礎建設上「買美國貨」，同年7月簽署命令「使用美國商品、產品以及原料最大化」。

同時，川普政府的幕僚也屢次對美陸貿易關係開罵，如司法部長巴爾（William Barr）直接點名許多美國企業為了短期利益與大陸合作，如好萊塢電影、 Google、微軟、雅虎，以及蘋果等科技大廠。

白宮及川普集團並未回覆CNN的置評請求。

(中時新聞網)