澳洲東部中海岸溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）因海岸侵蝕情形嚴重，位在海景第一排的豪宅逐漸遭海浪吞噬，當局已緊急撤離逾40住戶。

澳洲東部風景秀麗的中海岸（Central Coast）溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）因海岸侵蝕情形嚴重，位在海景第一排的豪宅逐漸遭海浪吞噬，部分侵蝕嚴重的別墅地基被掏空、後院掉落至沿岸沙灘，一整排建築很有可能被捲進海裡，為保護居民安全，當局已緊急撤離逾40戶人家。

澳洲東部中海岸溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）因海岸侵蝕情形嚴重，位在海景第一排的豪宅逐漸遭海浪吞噬，當局已緊急撤離逾40住戶。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，距離雪梨北邊約90公里遠的溫貝拉爾海灘一處沿岸社區，正面臨遭海浪吞噬的危機，當地一處沿岸峭壁上建了一整排價值高達數百萬美元的超級豪宅，從海景第一排望出去的景色固然美，但隨著海浪一天天拍打上岸，豪宅下的土地逐漸鬆動、隨著海水滑落至懸崖下的沙灘。

溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）現況。

空拍畫面顯示，海水打上岸時，幾乎能夠觸及房舍，並且捲走住戶架設在院子裡、能夠直通沙灘的階梯。上個周末，部分住戶的後院、陽台開始崩解，有些住家更可以清楚看到外露的地基。

當局宣布當中數十戶人家處在危險之中，限時住戶2小時內打包必要物品後撤離，總計共有逾40戶人家受到影響。

當局隨後切斷房舍的瓦斯、電力、水等供應，並且劃設封鎖線，要求附近居民避開，同時社福單位也著手為災民規劃緊急避難住所。

當地住戶批評政府的應對措施來的太遲，多年來他們就持續警告當局，由於氣候變遷，加上2016年毀滅性熱帶氣旋影響，當地海岸侵蝕的情形已日趨惡化，他們很早就要求政府蓋一座海堤，以防止海水直接侵襲。

不過中海岸議會20日卻只是發布新聞稿，指出現在不是互相指責的時候，而是要相互合作，為海岸地區找出長久的解決辦法。這樣的回應讓居民感覺政府只是想推卸責任。

CNN報導，自1970年代以來，熱帶氣旋就已多次侵襲溫貝拉爾海灘及中海岸地區，海岸侵蝕現象嚴重損壞當地房舍，不僅如此，氣候變遷也加劇海蝕情形，讓全球氣候系統變得更極端、威力更強大，海平面上升、極具破壞力的氣旋都構成新的威脅，不過一直到去年，當地議會才開始進行初步調查，規劃蓋一座海堤。

(中時新聞網)