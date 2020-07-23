前役輪休的北京首鋼後衛林書豪，22日重新回到大陸CBA場上拚戰，卻因對方等同「放水」，讓他先發只打7分鐘就可打卡下班，北京最後以115比87橫掃福建潯興，勇奪10連勝，林書豪雖然只打半節，仍有10分、1助攻、1籃板及2抄截。

因為福建先前就已確定搶下本季最後1張季後賽門票，面對最後兩場例行賽，擺明只想磨練新人為主，22日乾脆讓外援泰勞森，以及大陸隊國手王哲林輪休，也讓比賽一開始就大勢已定，因為首節打完，北京就已取得37比15絕對領先。

北京除了林書豪只打7分鐘，另外一名外援尤度也告輪休，全隊得分最高的是段江鵬21分，常林也摘20分，台灣球員周儀翔打了全隊最多31分鐘，拿8分、3助攻與3籃板；福建以孫樁棚20分最高，胡瓏貿打了20分鐘，拿5分、4籃板。

北京首鋼目前戰績31勝13敗、排名第3，起碼已經確保季後賽前4種子席位，北京接下來只要本季最後1場例行賽，也就是25日晚上7點35分遭遇北控的「北京內戰」贏球，就能確定第3種子位置，但問題是北京到底該不該認真打呢？

(中時 )