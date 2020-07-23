【地球人請回答－預告】最強奶爸挑戰！ 胡瓜趁機亂帶風向 2020.07.21

綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持的綜藝節目《地球人請回答》昨晚間9點播出「最強爸爸挑戰賽」，邀請吳大維、馬力歐、紀言愷、吳東諺、浩克爸爸上節目爭奪最強爸爸寶座。因應父親節將至，製作單位拉高規格，獎金最高可達88888元，在場來賓無不高興歡呼！剛升格奶爸的吳大維笑說，近來和大學同學碰面，意外發現大學同學的孫女出生4個月，女兒只比人家大2個月，「不過我有些同學58歲、60歲才生都有，我還算早的咧！」

其實主持人胡瓜的哥哥也是晚婚一族，胡瓜指著小禎說：「我哥比我大8歲，但他的小孩比她（小禎）的女兒還小！」小禎附和表示：「所以過年的時候我們圍爐嘛，EMMA就要牽著她說：『姑姑上廁所！』」引起哄堂大笑！

現年53歲的吳大維認為，晚來得子和年輕時有小孩感受大不同，對他來說，帶小孩最大挑戰無關耐心與體力，而是改變生活習慣，「到某一個年紀的時候，你做事都已經有習慣了，突然來個小孩，讓你沒得睡、沒得吃、沒得喝，你自己已經深入根底的習慣要被拔出來，反而更難，所以這個要看自己能否調適好心理狀態！」

紀言愷自嘲是女兒白癡。(中天提供)

面對年紀議題，晉升為「女兒白癡」的紀言愷正處於體力正好又有耐心的年紀，「我覺得這個時候剛剛好，因為再年輕一點的我，可能不是那麼想陪小孩，可是現在大概34歲，我自己覺得不會那麼愛出去玩。（照顧小孩）當然很累，但太甜蜜了，現在基本上就是個女兒白癡！」

私底下常和紀言愷碰面的胡瓜坦言，當時聽到秘婚生女的消息大吃一驚，「每次看到他都一個人嘛，每天在秀肌肉，說要拍照健身，怎麼有一天帶一個女生抱一隻狗！」紀言愷連忙打圓場說：「也沒有啦！只是製作期沒有讓大家知道，有結果了才跟大家報告！」足見紀言愷低調護愛，保密功夫做得很到家。

97分奶爸馬力歐。(中天提供)

老來得女的馬力歐自評是「97分奶爸」，除了餵奶實在做不到以外，工作之餘幾乎包辦育兒大小事，只是近來工作暫時受到影響，對於未來發展欠缺確定性，不禁感嘆：「有本事生要有本事養，養就要花錢！」讓小禎不禁好奇是否還願意生第二胎。馬力歐倒是期盼再接再厲，他表示：「太晚碰到對的人，但如果老天爺願意再給我的話，願意再來第二個，最好是女生。現在看到男生好討厭哦！因為男生好皮好難控制哦！」小禎也忍不住認同說：「男生都是吃電池的，不會累。」

(中時新聞網)