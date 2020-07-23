張雨綺身材兇猛。(取自微博)

張雨綺在《乘風破浪的姐姐》好身材經常被拿來討論。(取自乘風破浪的姐姐微博)

大陸女星張雨綺當年因為演出周星馳電影《長江七號》中的氣質女老師走紅，近日更因為參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣狂飆，傻大姐耿直個性深受觀眾喜愛。而她近日登上另一節目《脫口秀大會》第3季，一身低胸爆乳裝又再次引爆網友討論，火辣身材連女網友看了都想入非非。

張雨綺今晚在《脫口秀大會》以一襲性感爆棚的黑絲絨露背裝現身，雪白美背與傲人上圍全都露，一個彎腰動作更是讓美胸呼之欲出，令網友暴動狂吼「真服氣了 這臉 這身材 這性格！！！啊！！」、「我的眼睛該看哪裡啊！太美了吧」、「張雨綺這身材感覺衣服都兜不住了，太好了吧！我一個女生看的酥酥的」。

其實張雨綺不只擁有火辣身材，連脾氣都十分嗆辣，昔日與汪小菲交往時，被助理爆料兩人曾吵架吵到互甩巴掌，去年更爆出她與第二任前夫袁巴元大吵，憤而持水果刀將對方背部劃傷，是大陸演藝圈中有名的火爆女星。

(中時新聞網)