文化部長李永德昨（21日）偕同政務委員唐鳳抽出幸運的「藝fun券」得主，在約303萬人登記中，有210萬人獲得價值600元的電子票券。對此，就有民眾質疑「三倍券怎麼不像藝fun券這樣發就好？」引起討論，不過網友卻點出殘酷真相：太多人「不會用」了。

網友在PTT上發文表示，「藝fun券除了有主掃QR Code以外，也可以串接POS掃描使用者條碼」。先不談藝fun券的抽獎方式，若三倍券店家收錢的方式能效仿藝放fun券，「怎麼不這樣就好，還更省錢」。

貼文一出，不少網友點出關鍵在於老人不太會用，並指出，「你看發這麼多，每個尾數也才30多萬個登記，所以總共大概才300萬人知道要抽」、「這應該都是年輕人有用網路才知道。」

不過也有人指出，政府推行電子支付不夠有力，其實一堆老人都有智慧手機，不是不會用只是懶得用。網友表示「政府魄力不夠，如果發的是1萬保證老人卯起來學」、「你發一萬，中風老人都學會用手機了」、「1千元掉在地上，都知道要去撿起來獨吞」、「有一些老人家就會用智慧型手機玩寶可夢」。

(中時新聞網)