威力彩連槓46期，第47期將在23日晚間開獎，頭獎累積金額已經高達25億元，而過往威力彩僅有4次頭獎金額超過20億，分析之後發現，這4次頭獎第二區的號碼，全都是「這兩個數字」。

歷史上威力彩僅有4次頭獎金額超過20億，分別是：

2013年7月18日，頭獎23.62億，號碼「01、02、06、12、30、36」，第二區則是「03」，最終獎落桃園「千百萬彩券行」。

2015年4月23日，頭獎30億363萬，號碼「09、11、15、25、28、38」，第二區依舊是「03」，獎落台中霧峰「金錢櫃彩券行」，這也是台灣史上威力彩最高金額，由4名上班族集資購買，僅花1200元就中獎，老闆娘當時還特地前往宮廟祈求媽祖保佑。

2015年9月14日，頭獎28.73億，號碼「09、19、21、23、27、37」，第二區則是「08」，由台北士林「飛來發彩券行」開出，飛來發彩券行歷史上更開出過20次頭獎。

2019年8月12日，頭獎20.47億，號碼「02、06、29、31、36、37」，第二區也是「08」，由台南市「成功領公益彩券」開出，由50多歲男子一注獨得，這也是該彩券行11年來第一次開出頭獎。

(中時新聞網)