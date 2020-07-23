昨(22日)是24節氣中的「大暑」，代表是一年之中最熱的一天，網友打開「麥當勞報報」APP後發現自己竟然抽中「大薯買1送1」，本以為只是巧合，但拿其他手機嘗試都出現一樣結果，一PO網詢問才發現，原來是官方給民眾的「驚喜」。

原PO以為自己抽到超稀有「大薯買1送1」，PO網後才知原來是官方福利大放送，人人有獎 (圖／爆廢公社)

原PO在臉書《爆廢公社》說，22日一早就打開麥當勞報報APP領取優惠，意外發現自己抽中超稀有的「大薯買1送1」，而且還是連續兩支手機都抽到，詢問網友是不是跟他一樣，這才發現原來是官方為了搭上了「大暑」列車，趁機釋放「大薯買1送1」福利。

不少趕緊開啟APP實測，看到結果驚呼：「我也是耶」、「全家都是大薯買1送1」、「每個人都一樣XD」、「跟同學五支手機都是」、「大薯吃到飽」、「可以換其他的了嗎QQ」。

麥當勞推出「麥當勞報報」APP，將APP設定鬧鐘後，每天都能領取優惠獎勵，這次搭上了「大暑」列車的「大薯買1送1」優惠為期三天，直到明天(24日)都能兌換，讓許多民眾欣喜若狂。

(中時新聞網)