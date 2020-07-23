民進黨中央權力機構改選，從中常、執委席次分析，與事前預期差異不大，雖然過程各派系攻防競爭激烈，但最後在黨主席蔡英文的運籌下仍然大致維持各方勢力的均衡，而基隆市長林右昌也被蔡英文總統欽點接任智庫副董事長。

民進黨中常、執、評委22日宣誓就職後，蔡英文特別宣布，將請林右昌出任「新境界智庫」副董事長，並指派林右昌代表智庫出席中常會，未來更將借重林右昌中央與地方執政經驗召集智庫數個政策小組，為民進黨擘劃下階段政策綱領與國家發展願景。

新境界文教基金會董事長一職向來由黨主席兼任，現在董事長是蔡英文，副董事長兼執行長則是蔡英文最信任且有民進黨永遠首席軍師之稱的邱義仁。新境界文教基金會其實不但是民進黨的腦袋，培育人才的基地，更是檯面下核心中的核心。

蔡英文在全代會的演講中，特別強調：「民進黨不能安於現狀，必須再一次為台灣思考，未來20年，甚至30年的願景。因此，我要求黨的智庫和政策會，要集結全黨之力，為未來2、30年的台灣社會與國家發展，訂定新的願景。」現在黨中央權力機構才剛剛改組完畢，蔡英文立刻就把林右昌安排在智庫副董事長這個位置上，其刻意栽培與重用之意不言而喻。

黨內資深幹部表示，此舉表面上是說借用林右昌政策專才與執政經歷為黨未來的執政政策擘劃新局，實際上這是蔡英文有計畫地在栽培墊高林右昌的份量與資歷，更是肯定林右昌在2018年民進黨慘敗最艱時刻扛下代理黨主席，帶領民進黨渡過難關的功勞。

林右昌本就是政策幕僚出身，從政最初就是任職民進黨政策會的副研究員，受到時任黨主席林義雄賞識而加入主席文稿小組。自2000年政黨輪替後長期追隨游錫堃共事，是黨內極少數完整歷練府、院、黨與地方執政經驗的少壯派菁英。

了解林右昌的人士私下說，他雖然看起來「理性溫和」，但實際上是「外圓內方」，在關鍵時刻衝起來也是個超「拗」的個性，在行政院任職時，甚至還被部份人士歸類為鷹派，在許多政策立場上都偏向比較積極進步的主張。

他在傳統深藍的基隆市兩度創下市長選舉最高得票，不但勝選而且在2018年韓流狂掃下依然高票連任，短短5年多的時間，大力推動基隆建設，更將負債從147億減為78億，負債比從47.36％降至33.7％，施政滿意度高達85％從全國最後一名變成前段班，可以說是用個人魅力與能力超越了藍綠界限，創造了不可能的奇蹟。

雖因游錫堃之故而被歸屬為正國會系統，但個人形象與派系色彩並不強，且與黨內各派系要角均有淵源且交好，反而是各派系都肯定接受的人。

細數民進黨黨內大老幾乎都跟林右昌共事過，可以說是福星高照機運過人，有如武俠小說中的吸星大法吸取了黨內各派系大老們的功夫與功力，舉凡林義雄、邱義仁、張俊雄、姚嘉文、游錫堃、陳水扁、吳乃仁、蔡英文、甚至「衝衝衝」急性子的蘇貞昌都對林右昌的執政能力與謙和處事的態度讚譽有嘉。

49歲的林右昌接下如此奇妙的戰略位置，未來是否會更上層樓創造新的奇蹟，值得大家繼續看下去。

(中時 )