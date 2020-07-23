國民黨候選人李眉蓁。（資料照，林宏聰攝）

高雄市長補選將於8月15日投票，外界傳聞國民黨候選人李眉蓁陣營可能挑在選前之夜邀前高雄市長韓國瑜站台。不過，如今李眉蓁卻又陷入論文抄襲風波，這也讓外界很好奇她的下一步會怎麼走。新北市議員葉元之表示，韓國瑜會在何時現身站台輔選，要看李眉蓁怎麼處理論文風波。

葉元之在政論節目《新聞面對面》表示，他會支持李眉蓁，不是因為她論文寫的很棒，或拜讀過她的大作，或被她的論點吸引所以去支持。是因為他覺得，藍營在高雄執政可以做得比綠營好，是基於這樣的理由去支持李眉蓁。

葉元之指出，現在李眉蓁應該趕快去找到一個新的議題，也就是說趕快止血，而且選市長不是比誰論文寫的好，他呼籲綠營不要去扯誠信的問題，現在選舉時間也快到了，就讓他們把市政願景講出來。

至於外界關注的，韓國瑜是否會幫李眉蓁站台，葉元之認為，以李眉蓁的說法，韓國瑜應該會出來，因為李曾表示跟韓國瑜溝通過，當時韓回應怕會害到李，之後李眉蓁又說韓國瑜一定會出來，只是時間點還在喬。而李眉蓁會這麼說表示有十足的信心，不然韓沒出現她可能就搬石頭砸自己腳。

葉元之還分析，如果李眉蓁的爭議很快過去，並取得議題主導權，聲勢上漲，那韓國瑜可以晚一點出來；但如果李眉蓁陷入「論文門」的泥淖中，他覺得韓國瑜要早一點出來，但韓不能切割李眉蓁，不能說看人家走下坡就不理了。

(中時新聞網)