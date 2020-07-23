王欣晨（Amanda）推出新單曲〈如果有這麼一天〉MV，邀來宋偉恩擔任男主角，2人在現場默契佳，還床戲橋段，互動親密，Amanda開心說：「中平導演說戲非常仔細，讓我很快就進入狀況，開拍時心理因素降到最低，要特別感謝導演指導！」而最讓王欣晨興奮的是她的狗狗「島風」也在MV中軋上一角，但島風不受控，本來要在地上演，但平時對手機鏡頭很敏感的島風，卻無動於衷於大砲，呈現「浩呆」狀態，最後Amanda索性將她抱在懷裡演。

她先前看過宋偉恩主演的《飛魚高校生》，讓小戲迷王欣晨就相當欣賞，沒想到雙方很快就在音樂錄影帶結緣，提到相見歡的第一印象，王欣晨讚宋偉恩是「暖男」，「不但對劇組每個人都笑口常開，滿好聊天，相當親切，而且有觀察到他很紳士，會注意來車，趕緊把我和工作人員弄到裡面，滿暖der！」提到「床戲」，王欣晨笑說：「其實，只是他在旁邊對我做些很溫柔的動作，感覺滿好的，但是我是閉著眼睛拍，所以，也不知他在對我幹嘛！」又說：「躺著很舒服，我還差點睡著！」讓大家聽了都笑翻！被問到有NG嗎？Amanda說：「應該沒有，宋偉恩那麼厲害！」

(中時 )