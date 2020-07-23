南鐵東移全線自救會會長陳致曉23日凌晨在家中與抗爭民眾一起商討死守家園的對策。（程炳璋攝）

台南市警察局長詹永茂（灰色上衣者）到場與民眾寒暄，反南鐵東移全線自救會會長陳致曉（黑色襯衫者）在一旁凝視。（程炳璋攝）

抗爭民眾直接席地睡在陳家門口，抱定死守到底的決心。（程炳璋攝）

南鐵地下化工程僅剩最後一戶陳致曉家園，交通部鐵工局中部工程處公告23日上午6時拂曉強拆，陳男號召50位抗爭民眾徹夜守護，台南市警察局長詹永茂凌晨探視民眾碰軟釘子，民眾對著他高喊「周幼偉加油」，令他尷尬離去。

經過約8年民眾抗爭的台南鐵路地下化工程，340個拆遷戶僅剩反南鐵東移案全線自救會會長陳致曉未簽同意書，鐵工局中部工程處公告23日強拆最後一戶。

陳致曉22日中午起號召民眾集結抵抗，至23日凌晨仍有約50人打算與陳家同進退，有的民眾甚至在陳家門口席地而睡，擺出死守家園的陣仗，鐵工局中部工程處則派人在附近查看陳家動靜。

「你有張良計，我有過牆梯」抗爭民眾與鐵工局中部工程處人員各自盤算，擬定攻防計畫，警方派員連夜看守，在陳家巷口約派10名警力，另布置前進指揮所安排備用警力。

警民對峙的氛圍下，詹永茂23日凌晨1時許與現場抗爭民眾寒暄，一度與陳致曉遭遇相望，卻碰上軟釘子，有民眾拿著手機對著他拍攝，口中大喊「周幼偉加油」，讓他吃了軟釘子，尷尬轉身離去。

這場陳家保衛戰一直到凌晨3時許尚未正面衝突，鐵工局中部工程處副吳志仁表示，鐵路地下化工程因為抗爭問題只能分段施工，現階段連續壁施作工程已到東區，原定拆除陳家計畫不變，希望過程平和順利。

(中時 )