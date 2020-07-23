NBA本季復賽終於邁出重要的第一步！復賽前的首場熱身賽快艇出戰魔術，23日凌晨在奧蘭多宣告開打，儘管這場比賽每節只打10分鐘，快艇仍靠路威廉斯22分，保羅喬治也拿18分，終場99比90取勝，象徵NBA即將正式重新開打！

由於貝弗利與哈瑞爾先後因為緊急事故離開奧蘭多，沙梅特、祖巴茲兩名主力也因感染新冠還沒報到，快艇只好排出「雙星」里歐納德、保羅喬治搭配雷吉傑克生、馬可斯莫里斯與諾亞的先發陣容，其中諾亞更是生涯首次披上快艇球衣。

面對排出停賽前先發陣容的魔術，快艇一開賽就處落後，打完首節，仍以21比26落後，不過喬治次節火力逐漸加溫，搭配路威廉斯火力支援，快艇第2節猛攻32分，其中包含喬治上半場結束同時的壓哨三分球，反以53比42領先。

打到最後3分40秒，雙方都用板凳應戰，魔術追到82比87緊張局面，快艇卻靠派特生、麥克古魯德、曼恩等人打出穩住勝局的8比3攻勢，接下來魔術已經放棄追分，也讓這場極具意義的復賽後首場熱身賽勝利，確定被快艇帶走。

快艇除了路威廉斯、喬治攜手攻下40分，里歐納德、雷吉傑克生與馬可斯莫里斯各有9分進帳，不過全隊只有賈麥克格林打了25分鐘，其他球員幾乎都打不滿20分鐘，調整意味濃厚；魔術則以武切維奇18分、10籃板表現最為出色。

(中時 )